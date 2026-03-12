विज्ञापन
कृतिका कामरा ने गौरव कपूर से की शादी, देखें 9 वेडिंग तस्वीरें  

कृतिका कामरा और गौरव कपूर शादी के बंधन में बंध गए हैं. बांद्रा स्थित घर में सादगी भरा सुनहरी रंगों वाला समारोह हुआ, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. 

कृतिका कामरा और गौरव कपूर की वेडिंग फोटो वायरल
नई दिल्ली:

कृतिका कामरा और गौरव कपूर अब आधिकारिक रूप से शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों ने आज शाम अपने बांद्रा स्थित घर में एक निजी समारोह के बीच अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की. इस शादी में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों ने शिरकत की और यह जश्न बेहद सादगी भरा लेकिन खास रहा, जो इस जोड़े के सादे और सुरुचिपूर्ण अंदाज को दर्शाता है. शादी का थीम सूरज ढलने के रंगों और गोल्डन आवर की सुनहरी रोशनी से प्रेरित था. पूरा समारोह बेहद खूबसूरत, निजी और भावनात्मक माहौल में हुआ. कृतिका और गौरव ने पारंपरिक बड़ी शादी की बजाय घर पर ही रजिस्ट्रार मैरिज करने का फैसला किया, ताकि इस खास पल को अपने करीबी लोगों के बीच और अपने घर के माहौल में मना सकें. 

कृतिका कामरा-गौरव कपूर का वेडिंग लुक था खास

इस मौके पर कृतिका ने लाल रंग की चंदेरी साड़ी पहनी, जिसे खास तौर पर उनके लिए बुना गया था और यह साड़ी उन्हें उनकी मां ने गिफ्ट की थी. यह साड़ी कृतिका के अपने ब्रांड सिन्नाबार द्वारा तैयार की गई है, जो चंदेरी सिल्क की पारंपरिक रंगाई की कला को बचाने और उस क्षेत्र की महिला कारीगरों को सहयोग देने के लिए काम करता है. वहीं गौरव ने डिज़ाइनर राघवेंद्र राठौड़ का आइवरी और गोल्ड रंग का पारंपरिक परिधान पहना, जो शाम के सुनहरे माहौल के साथ बेहद खूबसूरती से मेल खा रहा था.

कृतिका कामरा- गौरव कपूर ने कही ये बात

कृतिका और गौरव ने साथ में कहा, “हम हमेशा मानते रहे हैं कि जिंदगी के सबसे खास पल वही होते हैं जो आप अपने प्रिय लोगों के साथ साझा करते हैं. जैसे ही हम अपनी जिंदगी का यह नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि हम अपनी शादी को मुंबई में अपने घर पर, अपने परिवार और सबसे करीबी दोस्तों के बीच मना पा रहे हैं.”

कृतिका कामरा- गौरव कपूर की वेडिंग थी खास

इस निजी समारोह में मनोरंजन जगत और खेल जगत से जुड़े कई करीबी दोस्त भी शामिल हुए, जिन्होंने परिवार के साथ मिलकर इस खास दिन को और यादगार बनाया. शादी की फोटोग्राफी जोसेफ राधिक ने की, जबकि डेकोर की ज़िम्मेदारी देविका नारायण ने संभाली. दोनों ने मिलकर कपल की सनसेट थीम को बेहद खूबसूरती से साकार किया. 

घर में हुई कृतिका कामरा- गौरव कपूर की वेडिंग

शाम का जश्न उनके बांद्रा स्थित घर और टेरेस पर हुआ, जहां मुंबई के स्काईलाइन के खूबसूरत नज़ारे के बीच एक आरामदायक संडाउनर गेट-टुगेदर रखा गया. सुनहरी रोशनी और संगीत के बीच मेहमानों ने इस नए जोड़े के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट किया. शादी का जश्न 12 मार्च को एक बड़े समारोह के साथ जारी रहेगा, जहां दोस्त और शुभचिंतक इस जोड़े को आशीर्वाद देने और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए एकत्र होंगे. 

