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'कॉकटेल 2' से पहले कृति सेनन का दमदार सफर, इन 10 फिल्मों ने साबित किया उनका शानदार परफॉर्मेंस

‘कॉकटेल 2’ की रिलीज़ से पहले आइए उन भूमिकाओं पर नज़र डालते हैं जिन्होंने कृति सेनॉन की अभिनय यात्रा और कलात्मक विस्तार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

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'कॉकटेल 2' से पहले कृति सेनन का दमदार सफर, इन 10 फिल्मों ने साबित किया उनका शानदार परफॉर्मेंस
'कॉकटेल 2' से पहले कृति सेनन का दमदार सफर
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भारतीय सिनेमा में किसी कलाकार के विकास को अक्सर व्यावसायिक स्टारडम से कलात्मक उत्कृष्टता तक की यात्रा से मापा जाता है. समकालीन कलाकारों में बहुत कम ऐसे नाम हैं जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कृति सेनॉन की तरह इस सफर को इतनी सटीकता, शालीनता और बेहतरीन अभिनय क्षमता के साथ तय किया हो. ‘कॉकटेल 2' का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके साथ ही कृति सेनॉन की प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस तथा ‘एली' के रूप में उनकी परिष्कृत प्रस्तुति ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि एक दशक लंबे सफर का परिणाम है, जिसमें सोच-समझकर किए गए चुनाव, लगातार खुद को नए रूप में ढालना और ऐसे प्रदर्शन शामिल हैं जिन्होंने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक बना दिया है. ‘कॉकटेल 2' की रिलीज़ से पहले आइए उन भूमिकाओं पर नज़र डालते हैं जिन्होंने कृति सेनॉन की अभिनय यात्रा और कलात्मक विस्तार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

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1. हीरोपंती (2014) – एक शानदार शुरुआत

हर सफर की एक शुरुआत होती है और कृति सेनॉन की शुरुआत ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘हीरोपंती' से हुई. भले ही फिल्म एक कमर्शियल एंटरटेनर थी, लेकिन कृति अपनी सहज आकर्षक छवि, आत्मविश्वास और स्वाभाविक स्क्रीन प्रेजेंस के कारण अलग नजर आईं. अपने डेब्यू में ही उन्होंने अपने बड़े भविष्य की झलक दिखा दी थी.

 2. बरेली की बर्फी (2017) – समीक्षकों की पसंद बनीं

‘बरेली की बर्फी' कृति के करियर का अहम मोड़ साबित हुई. बित्ती मिश्रा के रूप में उन्होंने एक बिंदास और अलग सोच रखने वाली छोटे शहर की लड़की का किरदार बेहद प्रामाणिकता, हास्य और संवेदनशीलता के साथ निभाया. उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग और भावनात्मक गहराई को खूब सराहा गया.

 3. लुका छुपी (2019) – आधुनिक कहानी में दमदार उपस्थिति

‘लुका छुपी' में कृति ने समकालीन विषयों और मुख्यधारा के मनोरंजन के बीच शानदार संतुलन बनाया. रश्मि के किरदार में उन्होंने एक आत्मविश्वासी और स्वतंत्र सोच वाली महिला को पर्दे पर जीवंत किया, जो आधुनिक रिश्तों को समझते हुए भी अपनी पारंपरिक जड़ों से जुड़ी रहती है. इस फिल्म ने उनकी बॉक्स ऑफिस अपील को और मजबूत किया.

 4. मिमी (2021) – करियर को परिभाषित करने वाला प्रदर्शन

‘मिमी' कृति सेनॉन के करियर के सबसे चर्चित और प्रशंसित प्रदर्शनों में से एक है. इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. लगभग पूरी फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चलने वाली कृति ने बेहद भावनात्मक और परिवर्तनकारी अभिनय किया, जिसने उनकी परिपक्वता और अभिनय क्षमता का नया स्तर दिखाया.

5. भेड़िया (2022) – अलग शैली की फिल्म में प्रभावशाली मौजूदगी

‘भेड़िया' में डॉ. अनिका के रूप में कृति ने बुद्धिमत्ता, रहस्य और आकर्षण का बेहतरीन मिश्रण पेश किया. हॉरर, फैंटेसी और कॉमेडी के अनूठे मेल वाली इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार को यादगार बना दिया. वरुण धवन के साथ उनकी केमिस्ट्री और नई शैली में सहज अभिनय ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और उजागर किया.

6. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (2024) – साइंस-फिक्शन रोमांस में बारीक अभिनय

एक अत्याधुनिक ह्यूमनॉइड रोबोट सिफ्रा की भूमिका निभाना बेहद चुनौतीपूर्ण था. कृति ने इस किरदार में संतुलन, आकर्षण और तकनीकी सटीकता के साथ ऐसा प्रदर्शन दिया जिसमें रोबोटिक व्यवहार और भावनात्मक जुड़ाव दोनों समान रूप से नजर आए. यह उनके अभिनय का बिल्कुल नया पक्ष था.

 7. क्रू (2024) – ग्लैमरस एंसेंबल कॉमेडी की जान

करीना कपूर खान और तब्बू जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन साझा करते हुए भी कृति ने अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी कॉमिक टाइमिंग, आत्मविश्वास और सहज ग्लैमर ने फिल्म में खास योगदान दिया और साबित किया कि वह मल्टीस्टारर कमर्शियल फिल्मों में भी पूरी मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती हैं.

 8. दो पत्ती (2024) – मनोवैज्ञानिक जटिलताओं से भरा किरदार

अपने प्रोडक्शन हाउस ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स के बैनर तले बनी ‘दो पत्ती' में कृति ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण डबल रोल में से एक निभाया. जटिल मनोवैज्ञानिक कहानी के बीच उन्होंने एक तीव्र, जटिल और प्रभावशाली प्रदर्शन दिया, जो पारंपरिक कमर्शियल सिनेमा से बिल्कुल अलग था.

9. तेरे इश्क में (2025) – दर्द और भावनाओं की गहराई

आनंद एल. राय की भावनात्मक प्रेम कहानी ‘तेरे इश्क में' में कृति ने अपने अभिनय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. मुक्ति बेनीवाल के किरदार में उन्होंने एक ऐसी महिला को जीवंत किया जो भावनात्मक घावों, टूटे हुए रिश्तों और आंतरिक संघर्षों से जूझ रही है. उनके प्रदर्शन को इसकी सच्चाई और भावनात्मक गहराई के लिए खूब सराहा गया.

10. कॉकटेल 2 (2026) – ‘एली' के रूप में अभिनय का नया आयाम

19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही होमी अडजानिया की ‘कॉकटेल 2' में कृति सेनॉन अपने अब तक के सबसे परिष्कृत और प्रभावशाली अवतार में नजर आने वाली हैं. आधुनिक रिश्तों की परिपक्व पड़ताल करने वाली इस फिल्म के ट्रेलर को जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.

लेखक के बारे में
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आनंद कश्यप
सीनियर न्यूज राइटर
आनंद कश्यप को 10 का डिजिटल मीडिया का अनुभव. 2016 से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल से की, फिर दैनिक जागरण के एंटरटे... और पढ़ें
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