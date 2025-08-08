‘कंतारा चैप्टर 1’ की पहली एक्ट्रेस का पोस्टर आया सामने, ऋषभ शेट्टी संग नजर आएगी ये हीरोइन

वरमहालक्ष्मी जैसे शुभ पर्व पर, होम्बले फिल्म्स ने अपनी सबसे ज्यादा इंतेज़ार की जाने वाली फिल्म कंतारा चैप्टर 1 से अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत के किरदार ‘कणकवती' का पहला लुक रिलीज कर दर्शकों को खास तोहफा दिया है. इस मौके ने फिल्म की दुनिया में एक नया रोमांच भर दिया है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो इस सिनेमाई यूनिवर्स से गहराई से जुड़े हैं. कंतारा चैप्टर 1 को लिखा और निर्देशित किया है ऋषभ शेट्टी ने, जो खुद भी फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. यह फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर कंतारा की प्रीक्वल है, जिसने जड़ें पकड़कर कहानी कहने के अंदाज़ को नए स्तर पर पहुंचाया और दुनियाभर के दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीता. इससे पहले ऋषभ शेट्टी का पहला लुक उनके जन्मदिन पर सामने आया था, जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी थी.

अब रुक्मिणी वसंत की कणकवती के रूप में पहली झलक ने फिल्म की प्रमोशन के सफर में एक अहम पड़ाव जोड़ दिया है. फिल्म भारतीय संस्कृति में गहराई से रची-बसी एक नई और भावनात्मक कहानी के साथ दर्शकों को एक अलग अनुभव देने का वादा करती है. बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी अरविंद एस. कश्यप और आत्मा को छू लेने वाला संगीत बी. अजनिश लोकनाथ की रचना है, जबकि निर्माण किया है विजय किरगंदूर ने, होम्बले फिल्म्स के बैनर तले.

कंतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर 2025 को दुनियाभर में रिलीज होगी, वो भी कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में. जैसे आज देशभर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगा जा रहा है, उसी भाव में होम्बले फिल्म्स ने कणकवती के इस यादगार किरदार की पहली झलक पेश की है, जो यकीनन दुनियाभर के दर्शकों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ेगी.