ना कोई बड़ा एक्टर ना ही कोई प्रमोशन, फिर से 2026 में बंपर कमाई कर गई ये फिल्म, 2 करोड़ की फिल्म ने छापे इतने रुपये

KJVMM box office collection: कुछ फिल्मों को ना तो बड़े एक्टर की जरूरत होती है ना ही बड़े प्रोमोशन की. यह फिल्में अपनी कहानी के दमपर सिनेमाघरों में कामयाबी हासिल करती हैं. इन दिनों सिनेमाघरों में एक फिल्म ऐसा ही कुछ कर रही है. मराठी सिनेमा में 2026 की शुरुआत में आई फिल्म क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है. हेमंत धोमे द्वारा लिखित और निर्देशित यह सामाजिक ड्रामा फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी. क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम में सचिन खेडेकर मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही अमेय वाघ, सिद्धार्थ चंदेकर, प्रजक्ता कोली (मराठी डेब्यू), क्षिती जोग, कदंबरी कदम और हरीश दुधाडे जैसे कलाकार नजर आए हैं.

क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम की कहानी

क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम की कहानी एक पुरानी मराठी माध्यम स्कूल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ध्वस्त होने की कगार पर है क्योंकि समाज अब अंग्रेजी माध्यम को तरजीह दे रहा है. स्कूल के प्रिंसिपल दिनकर शिर्के (सचिन खेडेकर) अपने पूर्व छात्रों को इकट्ठा कर इस ऐतिहासिक संस्थान को बचाने की जद्दोजहद करते हैं. क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम भावुकता, नॉस्टैल्जिया, भाषाई पहचान और शिक्षा के महत्व जैसे मुद्दों को बेहद संवेदनशीलता से उठाती है, जिसने दर्शकों से जमकर तारीफें बटोरीं.

क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम ने शानदार प्रदर्शन किया. शुरुआती दिनों में सीमित स्क्रीन्स के बावजूद वर्ड ऑफ माउथ से मजबूत रुझान दिखा. पहले हफ्ते में अच्छी कमाई के बाद दूसरे वीकेंड पर जबरदस्त उछाल आया. 14 दिनों तक भारत में नेट कलेक्शन ₹11.92 करोड़ पहुंच गया है. 14वें दिन (14 जनवरी 2026, बुधवार) को क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम ने ₹0.52 करोड़ की कमाई की. कुल मिलाकर यह फिल्म अपने अनुमानित बजट (लगभग 2-4 करोड़) से कई गुना ज्यादा कमाई कर सुपरहिट का दर्जा हासिल कर चुकी है और 2026 की पहली बड़ी सफल मराठी फिल्म बन गई है.