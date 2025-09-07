मोहम्मद रफी के पार्थिव शरीर के सामने फूट फूट कर रहे थे किशोर कुमार, कहा था- मेरा दोस्त चला गया

किशोर कुमार और मोहम्मद रफी हिंदी इंडस्ट्री के दो बेहतरीन सिंगर्स में से एक हैं. उनके गाने आज भी लोग बहुत सुनते हैं. इन दोनों सिंगर्स के गानों ने कई एक्टर्स को सुपरस्टार बना दिया था. 50 के दशक से इनका जलवा शुरू हुआ था और 80 के दशक तक दोनों छाए रहे थे. अक्सर लोग किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की गायकी की तुलना करते थे. मगर इसका असर दोनों की दोस्ती पर कभी नहीं पड़ा. कहा जाता है कि जब रफी साहब का निधन हुआ था तो किशोर कुमार बच्चों की तरह रोए थे. मोहम्मद रफी के बेटे ने हाल ही में अपने पिता के बारे में एक इंटरव्यू में बात की. साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे किशोर कुमार फूट-फूटकर रोए थे.



मोहम्मद रफी के बेटे ने किया खुलासा

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने अपने पिता के बारे में बात की. उन्होंने विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में अपने पिता के बारे में ढेर सारी बातें की. शाहिद ने बताया कि जब उनके पिता का निधन हुआ था तो किशोर दा वहां बैठकर बच्चे की तरह रो रहे थे. फिर उसके बाद उन्होंने अब्बा के पैर पकड़े और कहा मेरा दोस्त चला गया. वो किशोर दा थे. अगर उनके दिल में कुछ होता तो ये सब करते वो. दोनों के लेकर लोग बस अफवाह फैलाते हैं. मगर किसी को भी सच्चाई नहीं पता है.

रफी साहब की यादें आज भी जिंदा

शाहिद रफी ने उस दौर के कई सिंगर्स के बारे में बताया जिसने रफी साहब की बहुत अच्छी बनती थी. हर कोई उन्हें मानता था. मन्ना दा से भी रफी साहब के अच्छे संबंध थे. बता दें मोहम्मद रफी 55 साल की उम्र में 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे. रफी साहब के जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर थी. मगर आज भी लोग उन्हें बहुत याद करते हैं.