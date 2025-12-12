Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box Office Collection Day 1: धुरंधर ने बिगाड़ा कपिल शर्मा का खेल, किस किसको प्यार करूं 2 ने की इतनी कमाई

विज्ञापन

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box Office Collection Day 1: कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ आज शुक्रवार को पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.

नई दिल्ली:

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box Office Collection Day 1: कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2' आज शुक्रवार को पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. यह फिल्म उस वक्त सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जब रणवीर सिंह की एक्शन फिल्म ‘धुरंधर' थिएटरों में तूफान मचा रही है. ऐसे में कपिल की यह फैमिली कॉमेडी दर्शकों को कितना लुभा पाई या नहीं, ये जानना सब चाहते थे. सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, ‘किस किसको प्यार करूं 2' ने पहले दिन सिर्फ 1.23 करोड़ रुपये ही कमा पाए हैं. साल 2015 में आई पहली फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं' सुपरहिट रही थी, इसलिए सीक्वल से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन पहले दिन का आंकड़ा थोड़ा निराश करने वाला रहा.

किस किसको प्यार करूं 2 ने बजट का कितनी हिस्सा कमाया

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ‘किस किसको प्यार करूं 2' का बजट लगभग 35 करोड़ बताया जा रहा है. बॉक्स ऑफिस के हिसाब से अगर कोई फिल्म पहले दिन अपने बजट का 10% भी कमा ले तो उसे ठीक-ठाक माना जाता है. 20% से ऊपर जाए तो बहुत अच्छा. लेकिन ‘किस किसको प्यार करूं 2' ने बजट का सिर्फ 3.5% ही कमाया, जो कम माना जा रहा है. फिल्म में कपिल शर्मा के साथ मनजोत सिंह, आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, वरीना हुसैन और सुशांत सिंह जैसे कलाकार हैं.‘किस किसको प्यार करूं 2' की कहानी भोपाल के मोहन शर्मा (कपिल) की है, जो सानिया से सच्चा प्यार करता है, लेकिन गलतफहमियों के चक्कर में उसे तीन-तीन और लड़कियों से शादी करनी पड़ जाती है. फिर शुरू होती है हंसी-ठिठोली और कन्फ्यूजन की मस्ती.

धुरंधर ने बिगाड़ा कपिल शर्मा का खेल

पहले दिन कम कमाई की सबसे बड़ी वजह ‘धुरंधर' है, जिसने अपने आठवें दिन ही 19.77 करोड़ कमा लिए हैं. उसका कुल कलेक्शन अब 227 करोड़ के पार पहुंच गया है. ऐसे में कपिल की फिल्म को स्क्रीन्स और दर्शक दोनों में कड़ी टक्कर मिल रही है. अब देखना ये है कि वीकेंड में वर्ड ऑफ माउथ से ‘किस किसको प्यार करूं 2' कितना उछाल ले पाती है. कपिल के फैंस को उम्मीद है कि उनकी हंसी की मशीन अभी रफ्तार पकड़ेगी!

