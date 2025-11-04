'किंग' के डायरेक्टर को फैन्स से पूछना पड़ा महंगा, SRK की मूवी के एक नहीं कई सीन निकले विदेशी फिल्मों की हूबहू नकल

ऐस लग रहा है कि किंग को लाइम लाइट दिलाने की शाहरुख खान की सारी कवायद गलत ट्रैक पर चली गई. क्योंकि फिल्म चर्चा में तो है लेकिन गलत वजह है. ऐसा इसलिए क्योंकि 24 घंटे चौकन्ने रहने वाले दर्शकों ने किंग को ऐसी बारीकी से देखा कि उसमें छिपा हर वो सीन छान लिया जिसे डायरेक्टर साहब ने बड़ी ही अदा से अपना बनाकर पेश किया था. अब तक तो किंग में शाहरुख खान के लुक की तुलना ब्रैड पिट के F1 वाले लुक से हो रही थी लेकिन अब मामला एक लेवल आगे बढ़ गया है. फिल्म के एक सीन पर भी सवाल उठ चुका है. ये बात सामने आई खुद सिद्धार्थ आनंद की एक गलती से. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बड़ी ही चालाकी ने से एक्स पर पूछा, अब तक कितनी बार देखा है? इधर सिद्धार्थ ने सवाल पूछा और उधर एक फैन के जवाब ने किंग की पूरी बखिया ही उधेड़ दी.

सिद्धार्थ के सवाल पर फैन ने लिखा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं लेकिन किंग का टीजर एवरेज से भी कम लग रहा है. आपकी पिछली सभी फिल्मों के टीजर और ट्रेलर इतने शानदार थे. मैं याद भी नहीं कर सकता कि मैंने ना जाने कितनी बार फाइटर, पठान और बैंग बैंग के टीजर देखे होंगे लेकिन मुझे सच में ये वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया.

उन्होंने आगे लिखा, मैंने नोटिस किया कि फाइट के दौरान एक उछलता हुआ दांत कैमरे पर आने वाला सीन भी लेटेस्ट सुपरमैन फिल्म से लिया गया है. शाहरुख के कुल के बारे में तो मैं क्या हूं. किंग खान और ब्रैड पिट का लुक हूबहू मिलता है. मैं कह सकता हूं मैं इससे बहुत ही निराश हूं. मुझे उम्मीद है कि फिल्म का ट्रेलर, गाने और फिल्म ओरिजनल और टॉप नॉच होगी