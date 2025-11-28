कियारा आडवाणी ने दिखाई बेटी की पहली झलक, बताया क्या रखा है नाम, जानते हैं क्या है सरायाह का मतलब?

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने आज यानी कि 28 नवंबर को अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई. पहली तस्वीर शेयर की और इसके साथ ही अपनी लिटिल प्रिंसेस का नाम भी रिवील किया है. किया ने जो तस्वीर शेयर की उसमें आप देखेंगे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अपनी बेटी के नन्हें कदमों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं. बच्ची ने सफेद रंग के मोजे पहने हुए हैं. चलिए मेन बात भी बता ही देते हैं. कियारा और सिड ने अपनी बेटी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा है.

क्या है कियारा आडवाणी की बेटी के नाम का मतलब?

अब अगर बात करें सरायाह नाम के मतलब का तो इस नाम के कई मतलब हो सकते हैं. हिब्रू में इसका मतलब राजकुमारी होता है. वहीं अरबी में भी इस शब्द का मतलब राजकुमारी ही होता है. अगर इस नाम को इन्होंने इसी कनेक्शन से चुना है तो कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की बेटी सरायाह के नाम का मतलब राजकुमारी है.

कियारा की इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिल रहा है. उनकी बच्ची को करण जौहर, वरुण धवन, मनीष मल्होत्रा समेत तमाम लोगों से आशीर्वाद और प्यार मिला. बता दें कि कियारा आडवाणी की बेटी का जन्म 16 जुलाई 2025 को हुआ था. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बेटी के आने की गुड न्यूज शेयर की थी. वर्कफ्रंट पर बात करें तो कियारा आडवाणी को आखिरी बार वॉर-2 में देखा गया था वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा परम सुंदरी में जाह्नवी कपूर के साथ नजर आए थे. वॉर-2 के बाद कियारा किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आईं. वह इवेंट में तो नजर आ जाती हैं लेकिन ऑफीशियली किसी प्रोजेक्ट को लेकर अनाउंसमेंट नहीं की है.