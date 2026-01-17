सिद्धार्थ मल्होत्रा के 41वें बर्थडे की इनसाइड तस्वीरें और वीडियो, सिंगर बनीं पत्नी कियारा तो केक पर बेटी सयाराह का खास मैसेज!

बॉलीवु़ड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शुक्रवार को अपना 41वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने खास अंदाज में पोस्ट शेयर किए. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ झलकियां शेयर कीं, इसमें सिद्धार्थ का बर्थडे केक, सेलिब्रेशन के पल, परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती के वीडियो शामिल हैं. वहीं इसके अलावा बर्थडे पार्टी की कुछ इनसाइड तस्वीरें भी सामने आई, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस कपल पर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि कुछ इंटरनेट यूजर्स उन्हें बेटी का चेहरा दिखाने की डिमांड करते हुए भी दिख रहे हैं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे पर बेटी का खास मैसेज

कियारा और सिद्धार्थ दोनों खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं. सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात केक है, जिसमें सिद्धार्थ का नाम लिखने की बजाय 'सरायाह के पापा' लिखा हुआ है. यह बेटी सरायाह के लिए बहुत प्यारा संदेश है, जो दिखाता है कि अब सिद्धार्थ के लिए पिता बनना कितना खास हो गया है.

कियारा आडवाणी ने पति के लिए गाया गाना

पोस्ट शेयर करने के बाद कियारा और सिद्धार्थ के इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी. कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए. संजय कपूर, भावना पांडे और महीप कपूर ने कमेंट सेक्शन पर जन्मदिन की बधाई दी. इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा के 41वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं, जो वायरल हो रही हैं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में

सिद्धार्थ और कियारा ने साल 2023 में शादी की थी. दोनों ने हाल ही में अपनी बेटी सरायाह का स्वागत किया था. जन्म के 3 महीने बाद कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बेटी का नामकरण कर उसके नाम की घोषणा की. कपल ने बेटी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा है. अभिनेता जल्द ही हॉरर ड्रामा फिल्म 'वन-फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में नजर आएंगे, हालांकि फिल्म की बाकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.