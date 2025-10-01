'खिलाड़ी' एक्ट्रेस और उनके पति पर हाउस हेल्प के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के आरोप, FIR दर्ज

फिल्म एक्ट्रेस डिंपल हयाती और उनके पति डेविड पर उनकी हाउस हेल्प ने उत्पीड़न, मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शिकायतकर्ता, ओडिशा के रायगढ़ जिले की 22 वर्षीय प्रियंका बिबर, ने 22 सितंबर को एक्ट्रेस के शेखपेट स्थित वामसीराम के वेस्टवुड अपार्टमेंट घर पर हाउस हेल्प के तौर पर काम करना शुरू किया था.

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका ने आरोप लगाया है कि नौकरी शुरू करने के बाद से ही उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार और अपमान किया जाता रहा है. उन्होंने दावा किया कि डिंपल हयाती और डेविड अक्सर उन्हें ठीक से खाना नहीं देते थे और भूखा रखते थे. उनके साथ गाली-गलौज करते थे और कथित तौर पर यह कहते हुए उनका अपमान करते थे, "तुम्हारी जिंदगी मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है."

29 सितंबर की सुबह उनके पालतू कुत्ते के भौंकने से शुरू हुए विवाद के बाद हालात और बिगड़ गए. प्रियंका का आरोप है कि इस घटना के दौरान दोनों (एक्ट्रेस और उनके पति) ने उन्हें "गंदी गालियां" दीं और उनके माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी.

जब प्रियंका ने अपने फोन पर इस झगड़े को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो डेविड ने कथित तौर पर फोन छीन लिया, उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की. उसका दावा है कि इस हाथापाई में उसके कपड़े फट गए, लेकिन वह किसी तरह बच निकली. अपने एजेंट की मदद से उसने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

बयान के आधार पर, फिल्मनगर पुलिस ने डिंपल हयाती और डेविड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 79, 351(2) और 324(2) के तहत मामला दर्ज किया है.