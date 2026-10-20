4 साल से YouTube पर छाया है खेसारी लाल यादव का ये गाना, आम्रपाली दुबे संग रोमांस देख 662 मिलियन बार लोगों ने किया प्ले

भोजपुरी सिनेमा के गाने अक्सर अपनी धुन और दिलचस्प अंदाज की वजह से दर्शकों के बीच छा जाते हैं. कई गाने ऐसे हैं, जिन्हें रिलीज हुए सालों बीत जाते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं होती. ऐसा ही एक गाना खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का है, जिसने YouTube पर व्यूज के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है. चार साल पहले रिलीज हुए गाने ‘पलंग सागवान के' को अब तक 662 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. फिल्म ‘डोली सजा के रखना' के इस गाने में खेसारी और आम्रपाली की जोड़ी नजर आती है. भोजपुरी संगीत पसंद करने वाले दर्शकों के बीच यह गाना आज भी लोकप्रिय है.

‘पलंग सागवान के' को मिले 662 मिलियन से ज्यादा व्यूज

‘पलंग सागवान के' भोजपुरी फिल्म ‘डोली सजा के रखना' का गाना है. इसमें खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे नजर आते हैं. गाने को खेसारी लाल यादव और इंदु सोनाली ने अपनी आवाज दी है. इसके बोल और संगीत ने इसे भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच पहचान दिलाई. YouTube पर 662 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करना इसकी लोकप्रियता को दिखाता है. भोजपुरी गानों को अब केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में रहने वाले लोग भी सुनते हैं. यही वजह है कि कई भोजपुरी गाने लंबे समय तक दर्शकों के बीच लोकप्रिय बने रहते हैं.

खेसारी लाल यादव ने इन फिल्मों से बनाई पहचान

खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेताओं और गायकों में शामिल हैं. उन्होंने अपने करियर में अभिनय के साथ गायकी में भी खास पहचान बनाई है. फिल्म ‘साजन चले ससुराल' से उन्हें भोजपुरी सिनेमा में बड़ी पहचान मिली. इसके बाद ‘मेहंदी लगा के रखना', ‘दुल्हिन गंगा पार के' और ‘संघर्ष' जैसी फिल्मों में उनके काम को पसंद किया गया. खेसारी के गानों की लोकप्रियता का अंदाजा उनके YouTube व्यूज से भी लगाया जा सकता है. उनके कई गाने सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहते हैं. यही वजह है कि उनके नए गानों के साथ पुराने गाने भी दर्शकों के बीच सुने जाते हैं.

आम्रपाली दुबे भी भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम

आम्रपाली दुबे ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी. वह ‘रहना है तेरी पलकों की छांव में' जैसे सीरियल में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू किया. साल 2014 में आई फिल्म ‘निरहुआ हिंदुस्तानी' से उन्हें भोजपुरी सिनेमा में पहचान मिली. आगे चलकर वह ‘पटना से पाकिस्तान', ‘राजा बाबू', ‘बॉर्डर' और ‘निरहुआ हिंदुस्तानी 3' जैसी फिल्मों में नजर आईं. आम्रपाली और दिनेश लाल यादव निरहुआ की जोड़ी भी भोजपुरी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है. वहीं, खेसारी लाल यादव के साथ उनकी मौजूदगी वाले गाने भी दर्शकों का ध्यान खींचते हैं. ‘पलंग सागवान के' के लाखों-करोड़ों व्यूज इसी लोकप्रियता की एक मिसाल हैं.

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