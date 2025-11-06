इस फिल्म से शुरू हुई थी कैटरीना-रणबीर की प्रेम कहानी, 7 साल चला रिश्ता- फिल्म ने 18 करोड़ में कमाए 104 करोड़

कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर की जोड़ी को फैंस ने हमेशा पसंद किया है. लेकिन जब 2009 में 'अजब प्रेम की गजब कहानी' रिलीज हुई, तब इस जोड़ी ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक फुल-ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज थी. कैटरीना की मासूमियत और रणबीर की कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म को और भी प्यारा बना दिया था. उस दौर में जब रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों का ट्रेंड चल रहा था, तब इस फिल्म ने अपनी सिंपल लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी से अलग पहचान बनाई.

साउथ की फिल्म से मिली थी इंस्पिरेशन

कम ही लोग जानते हैं कि 'अजब प्रेम की गजब कहानी' की कहानी साउथ की तेलुगु फिल्म ‘सोग्गाडू' से इंस्पायर थी. हालांकि ये फ्रेम-टू-फ्रेम कॉपी नहीं थी, लेकिन इसका टोन, मस्ती और कॉमिक एनर्जी काफी हद तक वैसी ही थी. दोनों फिल्मों में एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो अपनी प्रेमिका के लिए हर हद तक चला जाता है. फिल्म में रणबीर का किरदार ‘प्रेम' दिल का सच्चा इंसान था, जिसने हर दर्शक को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था.

बॉक्स ऑफिस पर चला ‘अजब प्रेम' का जादू

'अजब प्रेम की गजब कहानी' का बजट करीब 18 करोड़ रु था, जबकि इसकी कमाई ने 104 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. उस वक्त ये बड़ी बात थी क्योंकि बहुत कम रोमांटिक कॉमेडी फिल्में इस क्लब में पहुंच पाती थीं. दर्शकों ने इसे बार-बार देखा क्योंकि इसमें ह्यूमर, इमोशन और प्यार का परफेक्ट बैलेंस था. रणबीर-कैटरीना की केमिस्ट्री और उनकी नैचुरल एक्टिंग ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया था.

अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना-रणबीर

आज भी हिट हैं इसके गाने और डायलॉग्स

'अजब प्रेम की गजब कहानी' के ‘तेरा होने लगा हूं', ‘तू जाने ना' और ‘प्रेम की नैया' जैसे गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं. म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने फिल्म के म्यूजिक को अमर बना दिया था. फिल्म के डायलॉग्स और सीन इतने आइकॉनिक थे कि सोशल मीडिया पर आज भी उनके मीम्स और क्लिप्स वायरल होते रहते हैं.

कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर रिलेशनशिप

कहा जाता है कि 'अजब प्रेम की गजब कहानी' के सेट से कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर की दोस्ती शुरू हुई. फिर 2010 में राजनीति फिल्म के साथ ये इश्क परवान चढ़ा. दोनों ने लगभग सात साल तक एक दूसरे को डेट किया. दोनों 2016 में अलग हो गए. कैटरीना कैफ की शादी विक्की कौशल से हो चुकी हैं और आलिया भट्ट रणबीर कपूर की पत्नी बन चुकी हैं.

'अजब प्रेम की गजब कहानी' ओटीटी

16 साल बाद भी ‘अजब प्रेम की गजब कहानी' वही फ्रेशनेस और स्माइल्स लेकर आती है, जो इसे 2009 में मिली थी. अगर आप इसे ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो इस अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.