विज्ञापन

इस फिल्म से शुरू हुई थी कैटरीना-रणबीर की प्रेम कहानी, 7 साल चला रिश्ता- फिल्म ने 18 करोड़ में कमाए 104 करोड़

2009 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने 18 करोड़ के बजट में 104 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस फिल्म में कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर थे. इसी फिल्म से दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था जो सात साल चला.

Read Time: 3 mins
Share
इस फिल्म से शुरू हुई थी कैटरीना-रणबीर की प्रेम कहानी, 7 साल चला रिश्ता- फिल्म ने 18 करोड़ में कमाए 104 करोड़
कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर का इश्क इस फिल्म से हुआ था शुरू, 6 नवंबर 2009 को हुई थी रिलीज

कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर की जोड़ी को फैंस ने हमेशा पसंद किया है. लेकिन जब 2009 में 'अजब प्रेम की गजब कहानी' रिलीज हुई, तब इस जोड़ी ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक फुल-ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज थी. कैटरीना की मासूमियत और रणबीर की कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म को और भी प्यारा बना दिया था. उस दौर में जब रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों का ट्रेंड चल रहा था, तब इस फिल्म ने अपनी सिंपल लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी से अलग पहचान बनाई.

यह भी पढ़ें: शादीशुदा नूतन का जब इस एक्टर के साथ जुड़ने लगा नाम तो सरेआम मारा था थप्पड़

साउथ की फिल्म से मिली थी इंस्पिरेशन

कम ही लोग जानते हैं कि 'अजब प्रेम की गजब कहानी' की कहानी साउथ की तेलुगु फिल्म ‘सोग्गाडू' से इंस्पायर थी. हालांकि ये फ्रेम-टू-फ्रेम कॉपी नहीं थी, लेकिन इसका टोन, मस्ती और कॉमिक एनर्जी काफी हद तक वैसी ही थी. दोनों फिल्मों में एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो अपनी प्रेमिका के लिए हर हद तक चला जाता है. फिल्म में रणबीर का किरदार ‘प्रेम' दिल का सच्चा इंसान था, जिसने हर दर्शक को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था.

बॉक्स ऑफिस पर चला ‘अजब प्रेम' का जादू

'अजब प्रेम की गजब कहानी' का बजट करीब 18 करोड़ रु था, जबकि इसकी कमाई ने 104 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. उस वक्त ये बड़ी बात थी क्योंकि बहुत कम रोमांटिक कॉमेडी फिल्में इस क्लब में पहुंच पाती थीं. दर्शकों ने इसे बार-बार देखा क्योंकि इसमें ह्यूमर, इमोशन और प्यार का परफेक्ट बैलेंस था. रणबीर-कैटरीना की केमिस्ट्री और उनकी नैचुरल एक्टिंग ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया था.

अजब प्रेम की गजब कहानी से शुरु हुई थी कैटरीना-रणबीर की प्रेम कहानी

अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना-रणबीर

यह भी पढ़ें: माधुरी के फेमस गाने की धुन चुराकर तैयार किया गया था स्लमडॉग मिलेनियर का सुपर हिट गाना

आज भी हिट हैं इसके गाने और डायलॉग्स

'अजब प्रेम की गजब कहानी'  के ‘तेरा होने लगा हूं', ‘तू जाने ना' और ‘प्रेम की नैया' जैसे गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं. म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने फिल्म के म्यूजिक को अमर बना दिया था. फिल्म के डायलॉग्स और सीन इतने आइकॉनिक थे कि सोशल मीडिया पर आज भी उनके मीम्स और क्लिप्स वायरल होते रहते हैं.

कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर रिलेशनशिप

कहा जाता है कि 'अजब प्रेम की गजब कहानी' के सेट से कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर की दोस्ती शुरू हुई. फिर 2010 में राजनीति फिल्म के साथ ये इश्क परवान चढ़ा. दोनों ने लगभग सात साल तक एक दूसरे को डेट किया. दोनों 2016 में अलग हो गए. कैटरीना कैफ की शादी विक्की कौशल से हो चुकी हैं और आलिया भट्ट रणबीर कपूर की पत्नी बन चुकी हैं.

'अजब प्रेम की गजब कहानी' ओटीटी

16 साल बाद भी ‘अजब प्रेम की गजब कहानी' वही फ्रेशनेस और स्माइल्स लेकर आती है, जो इसे 2009 में मिली थी. अगर आप इसे ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो इस अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How Did Ranbir And Katrina Met, Katrina Kaif Ranbir Kapoor Relationship, Ajab Prem Ki Ghazab Kahani, Katrina Kaif, Ranbir Kapoor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com