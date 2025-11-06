विज्ञापन

शादीशुदा नूतन का जब इस एक्टर के साथ जुड़ने लगा नाम तो सरेआम नूतन ने इसे मारा था थप्पड़, जानें क्या थी मजबूरी?

बॉलीवुड के कई विवादास्पद किस्से हैं. आज 6 नवंबर है और बॉलीवुड के एक शानदार एक्टर की पुण्यतिथि है. लेकिन आप जानते हैं नूतन के साथ जब इस एक्टर का नाम जु़ड़ने लगा तो एक्ट्रेस ने सरेआम उसे झापड़ रसीद कर दिया था. लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है.

गौरी फिल्म के एक सीन में संजीव कुमार, नूतन और सुनील दत्त

1960 और 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस नूतन अपनी सादगी, हुनर और गंभीर व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थीं. लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया. कहा जाता है कि शादीशुदा होने के बावजूद नूतन का नाम एक एक्टर से जुड़ने लगा था. दोनों के बीच नजदीकियों की चर्चा सेट पर आम हो गई थी. इस बात का असर ना सिर्फ नूतन के काम पर पड़ रहा था बल्कि फैमिली लाइफ में उथल पुथल हो रही थी. इन बातों से परेशान होकर नूतन ने सबके सामने उस एक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था. इसका दोषी उनके पति को भी ठहराया जाता है.

सेट पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

ये घटना फिल्म ‘देवी' (1970) के सेट पर हुई थी. जिस एक्टर के साथ नूतन की नजदीकियां बढ़ने की अटकलें थीं. वो एक्टर थे संजीव कुमार. कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान नूतन और संजीव कुमार के बीच दोस्ती गहरी होती गई. और, दोनों अक्सर साथ वक्त बिताते नजर आते थे. लेकिन जब नूतन को पता चला कि संजीव कुमार उनकी निजी बातें यूनिट के लोगों से शेयर कर रहे हैं. तो उन्होंने गुस्से में पूरे सेट के सामने संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ मार दिया. बताया जाता है कि पूरा यूनिट उस वक्त सन्न रह गया था.

नूतन को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद किया जाता है

पति के कहने पर उठाया कदम?

इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आई थी. कहा जाता है कि नूतन के पति रजनीश बहल को उनके और संजीव कुमार के रिश्ते की भनक लग गई थी. उन्होंने नूतन से साफ कहा कि अगर इस रिश्ते की इज्जत बचानी है, तो सेट पर सबके सामने एक सख्त कदम उठाना होगा. उन्होंने ही नूतन को संजीव कुमार को थप्पड़ लगाने के लिए कहा था. इसी वजह से नूतन ने सबके सामने संजीव कुमार को थप्पड़ मारा, ताकि ये अफवाहें वहीं खत्म हो जाएं. इस घटन के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं.

बॉलीवुड एक्टर संजीव कुमार

नूतन और संजीव कुमार की फिल्में

नूतन और संजीव कुमार देवी और गौरी नाम की दो फिल्मों में एक साथ नजर आए थे. नूतन को बंदिनी, सौदागर, सीमा, सुजाता, तेरे घर के सामने कर्मा और मेरी जंग जैसी फिल्मों के लिए पहचाना जाता है. जबकि संजीव कुमार की शोले, त्रिशूल, कोशिश, आंधी और अंगूर पॉपुलर फिल्मों में आती हैं. संजीव कुमार का निधन आज ही के दिन यानी 6 नवंबर को 1985 को हुआ था.

