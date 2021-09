कैटरीना कैफ 'टाइगर 3' में एक्शन के लिए खुद को यूं कर रही हैं तैयार, शेयर किया वर्कआउट Video

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पार शेयर किया है. इस वीडियो में व् काफी मेहनत से वर्कआउट करती दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है ' train my mind …….my body will follow ….and if it doesn't then I just call @rezaparkview in at' फैन्स भी उनके इस जोश की तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में कहा है 'SUPERSOLDIER for the rescue', तो दूसरे ने कहा 'ooking so good'.

कैटरीना कैफ जल्द ही सलमान खान के साथ 'टाइगर 3' में नजर आने वाली हैं. यह दोनों की हिट फ्रेंचाइजी है और इसमें उन्हें जबरदस्त एक्शन करते देखा जा सकता है. इसी के साथ अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म 'सूर्यवंशी' भी तैयार है. लेकिन कोरोना काल की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है. इसके अलावा कैटरीना कैफ सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ 'फोन भूत' में भी नजर आएंगी. इसमें हॉरर और कॉमेडी का शानदार तड़का दर्शकों को देखने को मिलेगा.