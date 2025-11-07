इस फल में छुपा है कैटरीना कैफ की खूबसूरती और ग्लोइंग स्किन का राज, 42 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद यंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ 42 साल की हो गई हैं और अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. कैटरीना की फिटनेस रूटीन हर कोई फॉलो करना चाहता है. कैटरीना अपनी डाइट का भी खास ध्यान रखती हैं जिससे वो फिट रह सकती हैं. कैटरीना कैफ अपनी डाइट में एक फ्रूट हमेशा शामिल करती हैं. ये फ्रूट उन्हें हेल्दी रखने के साथ फिट रखती है. इस फ्रूट में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो कैटरीना को फिट रखते हैं. कैटरीना जिस फ्रूट को खाना ज्यादा पसंद करती हैं उसका नाम परिसीमन है. परिसीमन पोषक तत्वों से भरपूर फ्रूट है. जो फ्रूट बहुत ही कम मिलता है मगर ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है. आइए आपको इस फ्रूट के फायदों के बारे में बताते हैं.

परसीमन के फायदे

परिसीमन को तेंदू फल भी कहते हैं य एक मौसमी फल है. इसमें कई पोषक तत्व होते हैं. परिसीमन में विटामिन ए, सी, बी1, बी2, फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो कैटरीना को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. एक्ट्रेस अपने ब्रेकफास्ट में ये फल जरुर शामिल करना पसंद करती हैं.

कैटरीना की ग्लोइंग का राज है परिसीमन

परिसीमन फ्रूट में बीटा कैरोटीन और विटामिन सी होता है. जो स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं साथ ही एजिंग के साइन को कम करते हैं. इस फल की वजह से ही कैटरीना को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वो 42 साल की हो गई हैं. उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है.

वजन भी रखता है कंट्रोल

कैटरीना कैफ अपना वजन कंट्रोल करने के लिए भी इस फल का इस्तेमाल करती हैं. परिसीमन में कम कैलोरी और फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है. अगर इस फ्रूट को आप भी अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर लेती हैं तो इससे कई किलो वजन कम किया जा सकता है. कैटरीना कैफ इस फ्रूट को खाकर खुद को फिट रखती हैं.