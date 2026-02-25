कैटरीना कैफ मां बनने के बाद पहली बार पैपराजी के कैमरे में हुईं कैद, चेहरे पर मास्क लेकिन आंखों की चमक ने दिखा दी दिल की खुशी

बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ बेटे विवान को जन्म के बाद पहली बार पैपराजी के कैमरों में कैद हुईं. कैटरीना ने 7 नवंबर 2025 को बेटे को जन्म दिया. इसके बाद से विक्की कौशल को अकेले ही अलग-अलग इवेंट्स और मौकों पर देखा गया लेकिन कैटरीना पब्लिक अपीयरेंस से दूर थीं. मंगलवार 24 फरवरी को नई-नई मां बनीं कैटरीना फाइनली पैप्स के फ्रेम में आ ही गईं. यह देखकर फैंस खासे खुश हो गए.
कहां सैर-सपाटे को निकली थीं कैटरीना
कैटरीना सेलिब्रिटी पिलाटे ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला के साथ बाहर निकली थीं. एक्टर ने एक सिंपल ब्लैक जैकेट पहनी थी और अपने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था. उन्होंने अपनी कार के अंदर बैठकर फैंस को हाथ हिलाया और कैमरों के लिए स्माइल दी. हालांकि उन्होंने पैपराजी के लिए अपना मास्क नहीं हटाया. कैटरीना का ये वीडियो रेडिट पर सामने आया, जिसमें फैंस ने कहा कि वह ग्लो कर रही हैं और बेहद खुश दिख रही हैं. एक कमेंट में लिखा था, "भले ही उन्होंने अपना मास्क पहना हुआ है, मैं महसूस कर सकती हूं कि वह सच में खुश हैं." एक ने कमेंट किया, “ओह, वह बहुत खुश लग रही हैं... उनकी स्किन और ग्लो देखो.”
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने कब की शादी
कुछ टाइम सीक्रेटली एक दूसरे को डेट करने के बाद विक्की और कैटरीना ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में एक छोटी लेकिन ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी में शादी करके रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. अपनी शादी के चार साल बाद, कपल ने 7 नवंबर 2025 को अपने पहले बच्चे, बेटे विहान का स्वागत किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह खुशी की खबर शेयर करते हुए लिखा, “हमारी खुशियों का बंडल आ गया है. बहुत सारे प्यार और आभार के साथ, हम अपने बेबी बॉय का स्वागत करते हैं.”
