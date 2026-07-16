विज्ञापन

इन 4 फिल्मों में नजर आने वाले हैं कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 4 को लेकर भी चर्चा तेज

कार्तिक आर्यन की कई आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. आइए एक नजर डालते हैं उनकी आने वाली फिल्मों पर:

Read Time: 2 mins
Share
इन 4 फिल्मों में नजर आने वाले हैं कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 4 को लेकर भी चर्चा तेज
इन 4 फिल्मों में नजर आने वाले हैं कार्तिक आर्यन
NDTV

कार्तिक आर्यन का रूह बाबा वाला किरदार पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर और यादगार किरदारों में शुमार हो चुका है. ऐसे में 'भूल भुलैया 4' को लेकर चल रही चर्चाओं ने फैंस की उत्सुकता को आसमान छू लिया है. हालांकि फिल्म की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर रूह बाबा की वापसी की खबरें पहले ही जोरों पर हैं. इसी बीच कार्तिक आर्यन की कई आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. आइए एक नजर डालते हैं उनकी आने वाली फिल्मों पर:

ये भी पढ़ें: 4000 करोड़ की 'रामायण' में कैकयी बनीं ये एक्ट्रेस, 26 साल पहले मिस यूनिवर्स जीतकर रचा था इतिहास, अक्षय कुमार संग दीं कई सुपरहिट फिल्में

अनुराग बसु के साथ अनटाइटल्ड म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा

कार्तिक पहली बार मशहूर निर्देशक अनुराग बसु के साथ एक अनटाइटल्ड म्यूजिकल लव स्टोरी में नजर आएंगे. यह फिल्म एक गहरी और भावुक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें कार्तिक का इंटेंस और नया रोमांटिक अवतार देखने को मिलेगा. फैंस इस प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

'नागजिला', निर्देशक: मृगदीप सिंह लांबा

'नागजिला' एक मजेदार फैंटेसी कॉमेडी है, जिसमें कार्तिक आर्यन पूरी तरह अलग और हल्का-फुल्का अंदाज में दिखाई देंगे. फिल्म की घोषणा के बाद से ही दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है.

'कैप्टन इंडिया', निर्देशक: शिमित अमीन

यह फिल्म एक सच्ची रेस्क्यू मिशन से प्रेरित देशभक्ति वाली एक्शन ड्रामा है. इसमें कार्तिक एक साहसी और प्रेरणादायक भूमिका में नजर आएंगे. यह प्रोजेक्ट बड़े पर्दे पर दमदार मनोरंजन का वादा करता है.

कबीर खान के साथ अनटाइटल्ड स्पोर्ट्स ड्रामा

'चंदू चैंपियन' की सफलता के बाद कार्तिक एक बार फिर कबीर खान के निर्देशन में एक नई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म कर रहे हैं. फैंस उन्हें इस फिल्म में भी एक शानदार, परफॉर्मेंस वाली भूमिका में देखने के लिए उत्साहित हैं.

..रूह बाबा की वापसी की संभावना.. के साथ-साथ म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी कॉमेडी, देशभक्ति एक्शन और स्पोर्ट्स ड्रामा कार्तिक आर्यन की यह शानदार और विविध फिल्म लाइन-अप उनकी बहुमुखी प्रतिभा और लगातार बढ़ते स्टार पावर को साफ दिखाती है. आने वाले समय में वह निश्चित रूप से बॉलीवुड के सबसे रोमांचक और पॉवरफुल सितारों में से एक साबित होने वाले हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kartik Aaryan, Kartik Aaryan  news, Kartik Aaryan  update, Kartik Aaryan Actor, Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com