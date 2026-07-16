इन 4 फिल्मों में नजर आने वाले हैं कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 4 को लेकर भी चर्चा तेज

कार्तिक आर्यन का रूह बाबा वाला किरदार पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर और यादगार किरदारों में शुमार हो चुका है. ऐसे में 'भूल भुलैया 4' को लेकर चल रही चर्चाओं ने फैंस की उत्सुकता को आसमान छू लिया है. हालांकि फिल्म की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर रूह बाबा की वापसी की खबरें पहले ही जोरों पर हैं. इसी बीच कार्तिक आर्यन की कई आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. आइए एक नजर डालते हैं उनकी आने वाली फिल्मों पर:

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अनुराग बसु के साथ अनटाइटल्ड म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा

कार्तिक पहली बार मशहूर निर्देशक अनुराग बसु के साथ एक अनटाइटल्ड म्यूजिकल लव स्टोरी में नजर आएंगे. यह फिल्म एक गहरी और भावुक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें कार्तिक का इंटेंस और नया रोमांटिक अवतार देखने को मिलेगा. फैंस इस प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

'नागजिला', निर्देशक: मृगदीप सिंह लांबा

'नागजिला' एक मजेदार फैंटेसी कॉमेडी है, जिसमें कार्तिक आर्यन पूरी तरह अलग और हल्का-फुल्का अंदाज में दिखाई देंगे. फिल्म की घोषणा के बाद से ही दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है.

'कैप्टन इंडिया', निर्देशक: शिमित अमीन

यह फिल्म एक सच्ची रेस्क्यू मिशन से प्रेरित देशभक्ति वाली एक्शन ड्रामा है. इसमें कार्तिक एक साहसी और प्रेरणादायक भूमिका में नजर आएंगे. यह प्रोजेक्ट बड़े पर्दे पर दमदार मनोरंजन का वादा करता है.

कबीर खान के साथ अनटाइटल्ड स्पोर्ट्स ड्रामा

'चंदू चैंपियन' की सफलता के बाद कार्तिक एक बार फिर कबीर खान के निर्देशन में एक नई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म कर रहे हैं. फैंस उन्हें इस फिल्म में भी एक शानदार, परफॉर्मेंस वाली भूमिका में देखने के लिए उत्साहित हैं.

..रूह बाबा की वापसी की संभावना.. के साथ-साथ म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी कॉमेडी, देशभक्ति एक्शन और स्पोर्ट्स ड्रामा कार्तिक आर्यन की यह शानदार और विविध फिल्म लाइन-अप उनकी बहुमुखी प्रतिभा और लगातार बढ़ते स्टार पावर को साफ दिखाती है. आने वाले समय में वह निश्चित रूप से बॉलीवुड के सबसे रोमांचक और पॉवरफुल सितारों में से एक साबित होने वाले हैं.