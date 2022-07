तो ये है करिश्मा कपूर की फिटनेस का राज! वेकेशन से आने के बाद ये खाती हैं लोलो, शेयर की फोटो तो फैन्स रह गए हैरान

पिछले कुछ दिनों से करिश्मा कपूर के वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई हैं. तस्वीरों में एक से बढ़कर एक करिश्मा के स्टाइलिश अंदाज देखने को मिले. हालांकि छुट्टियों से वापस आने के बाद अब करिश्मा अपने बेसिक रूटीन में लौट आई हैं. दरअसल लोलो ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर अपनी कुछ बेहद क्यूट तस्वीरें अपलोड की हैं. इन तस्वीरों में करिश्मा अपने घर में सुकून से लेकर घर के खाने तक सब कुछ एंजॉय करती हुई दिख रही हैं.

अपनी पहली तस्वीर में जहां करिश्मा सोफे पर बैठी हुई हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में वो अपने पेट डॉग के साथ खेलती हुई नजर आ रही हैं. तीसरी तस्वीर में दाल चावल और भिंडी की सब्जी के साथ मिर्ची और अचार है, जिसे देख कर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है. वहीं एक और तस्वीर है ,जिसमें सत्यजीत रे, The man who knew too much किताब रखी हुई है. कुल मिलाकर लोलो की ये तस्वीरें बता रही हैं कि करिश्मा अपने घर पर सुकून और घर के खाने के साथ-साथ अपने किताबों की दुनिया में वापस लौट आई हैं.

करिश्मा कपूर 90 के दशक की उन खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिनका जलवा आज भी बरकरार है. या यूं कहें तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ करिश्मा और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं. इंस्टाग्राम में इन तस्वीरों को शेयर करते हुए करिश्मा ने कैप्शन में लिखा, 'बैक टू बेसिक्स'. इसी के साथ #होमलाइफ हैश टैग दिया है. इन तस्वीरों में करिश्मा ने ब्लैक कलर का नाइट सूट पहन रखा है. ब्लैक कलर की शर्ट के साथ शॉर्ट्स में करिश्मा गॉर्जियस दिख रही हैं. करिश्मा के इस पोस्ट पर अमृता अरोड़ा ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आते ही दाल चावल और भिंडी क्या बात है'. वहीं एक फैन लिखते हैं, 'ये तो हमारी तरह बिलकुल सिंपल है'.