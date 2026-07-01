करिश्मा कपूर ने किराए पर दिया मुंबई में लग्जरी घर, 3 कार पार्किंग भी डील में शामिल, हर महीने मिलेगा इतना किराया

मुंबई के पॉश इलाकों में घर खरीदना जितना महंगा है, उतना ही यहां घर किराए पर देना भी फायदे का सौदा माना जाता है. इसका ताजा उदाहरण बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर हैं. उन्होंने बांद्रा वेस्ट में मौजूद अपना लग्जरी घर किराए पर दे दिया है, जिससे उन्हें हर महीने 5.51 लाख रुपये किराया मिलेगा. इस घर की खास बात सिर्फ इसका किराया नहीं, बल्कि समंदर के करीब इसकी शानदार लोकेशन, तीन कार पार्किंग और प्रीमियम लाइफस्टाइल भी है.

साल भर में मिलेंगे 66 लाख से भी ज्यादा

करिश्मा कपूर ने बांद्रा वेस्ट के हिल रोड स्थित ग्रैंड बे कॉन्डोमिनियम में अपना घर किराए पर दिया है. यह रेंट एग्रीमेंट नवंबर 2025 में रजिस्टर हुआ था. एक साल की लीज के लिए मासिक किराया 5.51 लाख रुपये तय किया गया है. यानी सिर्फ एक साल में उन्हें 66.12 लाख रुपये किराये के तौर पर मिलेंगे. करीब 2,200 वर्ग फुट कारपेट एरिया वाले इस घर के साथ तीन कार पार्किंग भी दी गई हैं. इस डील में 20 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी शामिल है.

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आखिर बांद्रा वेस्ट इतना खास क्यों है?

मुंबई का बांद्रा वेस्ट शहर के सबसे प्रीमियम इलाकों में गिना जाता है. यहां से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, माहिम और सांताक्रूज जैसे अहम इलाकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. यही वजह है कि फिल्मी सितारे, कारोबारी और बड़े प्रोफेशनल्स इस इलाके में रहना पसंद करते हैं.

समंदर किनारे की लाइफस्टाइल बनाती है अलग

बांद्रा वेस्ट की पहचान सिर्फ आलीशान घरों से नहीं है. बैंडस्टैंड और कार्टर रोड जैसे समंदर किनारे बने रास्ते, मशहूर कैफे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग की जगहें और पूरे इलाके का माहौल इसे मुंबई के सबसे पसंदीदा इलाकों में शामिल करते हैं. यहां रहने वालों को शहर की भागदौड़ के बीच भी अलग तरह की लाइफस्टाइल का अनुभव मिलता है.

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यह पहली बार नहीं है, जब करिश्मा कपूर ने इस घर को किराए पर दिया हो. इससे पहले नवंबर 2023 में भी इसी घर की दो साल के लिए लीज हुई थी. उस समय पहले साल का मासिक किराया 5 लाख रुपये और दूसरे साल का 5.25 लाख रुपये था. दोनों सालों को मिलाकर कुल किराया 1.23 करोड़ रुपये रहा था. इस बार उसी घर का किराया पहले से बढ़ गया है, जो मुंबई के प्रीमियम इलाकों में बढ़ती मांग को भी दिखाता है.



