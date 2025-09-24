विज्ञापन

जिन्हें लोग हटा देते हैं अपनी डाइट से, करिश्मा कपूर ने उन्हीं चीजों को खाकर घटाया था 25 किलो वजन

करिश्मा कपूर ने वजन कम करने के लिए उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया था, जिसे ज्यादातर लोग अपनी डाइट प्लान से हटा देते हैं,

जिन्हें लोग हटा देते हैं अपनी डाइट से, करिश्मा कपूर ने उन्हीं चीजों को खाकर घटाया था 25 किलो वजन
करिश्मा कपूर ने इन चीजों को खाकर घटाया था 25 किलो वजन
नई दिल्ली:

करिश्मा कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने शानदार फैशन और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं.  90 के दशक में कई हिट फिल्में देने के बाद करिश्मा को अपना वजन कम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. बता दें, वजन कम करने के लिए उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया था, जिसे ज्यादातर लोग अपनी डाइट प्लान से हटा देते हैं, लेकिन उन्हें इससे काफी फायदा हुआ. आइए जानते हैं, इस बारे में.

मछली और चावल खाकर करिश्मा ने घटाया 25 किलो वजन

करिश्मा कपूर ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि दिन में सिर्फ मछली करी और चावल खाने से 25 किलो वजन कम कर लिया. इसके बाद उन्होंने केले और चीकू भी खाएं, जिसे आमतौर पर वजन बढ़ाने के लिए खाया जाता है.

करिश्मा ने बताया था, कि वजन कम करने लिए सही डाइट का होना जरूरी है. लेकिन आपके शरीर के अनुसार, हर डाइट अलग- अलग होती है. ऐसे में किसी भी डाइट को फॉलो करने के लिए डाइटिशियन से सलाह लेनी जरूरी है.

जानें- मछली और चावल की खासियत
मछली और चावल का एक साथ सेवन करना हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है. यह एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है. बता दें, मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है. दूसरी ओर, चावल में कैलोरी कम लेकिन फाइबर अधिक होता है. जिसकी वजह से इसे वजन घटाने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है.

आपको बता दें, मछली और चावल डाइजेशन के लिए अच्छे माने गए हैं. जहां मछली आसानी से पच जाती है और कब्ज व पेट फूलने की समस्या से बचाती है, वहीं चावल एक ग्लूटेन-फ्री अनाज है जो पेट के लिए हल्का होता है.  दूसरी ओर, चावल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरपूर होता है जो डाइजेशन में मदद करता है.

क्या केले और चीकू वजन कम करने में मदद करते हैं?

केले फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं और इसमें  फैट की मात्रा नहीं होती है. इसे खाने से आप काफी लंबे समय तक खुद को भरा हुआ महसूस करेंगे. जिसके कारण आपको उल्टी- सीधी और अन्य जंक फूड खाने का मन नहीं करेगा.

वहीं चीकू की बात करें तो यह एक कम कैलोरी वाला फल है जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है. जिसे खाने से बार- बार लगने वाली भूख पर कंट्रोल होती है और यह वजन घटाने में मदद करता है.








 

