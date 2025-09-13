विज्ञापन

करिश्मा कपूर के उस मंगेतर की 10 तस्वीरें, जिनसे पापा रणधीर कराना चाहते थे शादी, लेकिन मम्मी बबीता...

संजय से पहले करिश्मा का नाम कई एक्टर्स से जुड़ा और अभिषेक बच्चन के साथ तो उनकी सगाई भी हो गई थी. इससे पहले करिश्मा का नाम एक और एक्टर संग से जुड़ा था, लेकिन एक्ट्रेस की मां के जिद के आगे यह शादी भी नहीं हो पाई.

नई दिल्ली:

करिश्मा कपूर आज बतौर सिंगल मदर दो बच्चों को पाल रही हैं. करिश्मा कपूर की शादी नॉन-फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले बिजनेसमैन संजय कपूर से हुई थी, जिनकी मौजूदा साल में मौत हो गई. हालांकि करिश्मा साल 2016 में ही संजय कपूर से तलाक ले चुकी थीं. लेकिन संजय से पहले करिश्मा का नाम कई एक्टर्स से जुड़ा और अभिषेक बच्चन के साथ तो उनकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन अनबन के चलते शादी नहीं हो पाई. इससे पहले करिश्मा का नाम एक और एक्टर संग से जुड़ा था, लेकिन एक्ट्रेस की मां के जिद के आगे यह शादी भी नहीं हो पाई. चलिए देखते हैं करिश्मा के इस मंगेतर की 10 तस्वीरें.

बात हो रही है बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर अक्षय खन्ना की जो 90 के दशक के अंत में करिश्मा कपूर संग चर्चा में थे. दोनों की बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन करिश्मा की मां की वजह से यह शादी नहीं हो पाई.

करिश्मा की मां बबीता ने इस शादी से इसलिए इनकार कर दिया था, क्योंकि 90 के दशक में करिश्मा का फिल्मी करियर सातवें आसमान पर था. इसलिए वह बेटी के करियर को बर्बाद नहीं करना चाहती थी.

करिश्मा एक्टर अजय देवगन से ब्रेकअप के बाद अक्षय खन्ना के करीब आई थीं. रणधीर कपूर ही विनोद खन्ना के घर बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, लेकिन घर पर बबीता बेटी की शादी के लिए राजी नहीं थी.

अक्षय खन्ना ने आज तक करिश्मा संग अपने रिश्ते पर बात नही कीं, क्योंकि एक्टर आज भी अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखते हैं. अक्षय खन्ना आज 50 साल के हैं और आज तक कुंवारे हैं.

अक्षय खन्ना ने साल 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वह इसी साल आई वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर से छा गए थे. अक्षय खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है.

अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर ने कभी किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया, क्योंकि साल 1997 में अक्षय ने डेब्यू किया था और इस दौरान उनकी शादी की बात करिश्मा से चल रही थी.

इसके बाद करिश्मा की सगाई सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से हो गई, लेकिन अभिषेक से भी करिश्मा की शादी नहीं हो पाई थी. वहीं साल 2003 में करिश्मा की शादी संजय कपूर से हुई.

इधर, अक्षय खन्ना ने शादी को छोड़ करियर पर ध्यान दिया और इस चक्कर में वह आज तक शादी नहीं कर पाए. अक्षय आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं और तरह-तरह के रोल कर रहे हैं.

अक्षय खन्ना को पिछली बार विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा में औरंगजेब के नेगेटिव रोल में देखा गया था. छावा साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म है, जिसने 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया है.

अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म धुरंधर है, जिसमें वह संजय दत्त और रणवीर सिंह समेत कई स्टार्स संग नजर आने वाले हैं. फिल्म के टीजर ने दर्शकों की बेताबी को पहले ही बढ़ा दिया है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

