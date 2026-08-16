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सैफ अली खान के साथ स्विम सूट में पोज करती दिखीं करीना कपूर, बेबो का स्टाइलिश अंदाज इंस्टाग्राम पर वायरल

करीना कपूर ने सैफ अली खान के बर्थडे पर उन्हें विश करते हुए इंस्टाग्राम पर कुछ वेकेशन फोटोज शेयर कीं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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सैफ अली खान के साथ स्विम सूट में पोज करती दिखीं करीना कपूर, बेबो का स्टाइलिश अंदाज इंस्टाग्राम पर वायरल
करीना ने सैफ को विश करते हुए शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
Social Media
नई दिल्ली:

करीना कपूर खान ने सैफ अली खान के 55वें बर्थडे पर कुछ खास तस्वीरों के साथ उन्हें विश किया. इन तस्वीरों में उन्होंने अपनी शानदार वेकेशन की कुछ झलकियां दिखाईं. इन तस्वीरों के बीच करीना का एक स्विम सूट लुक भी देखने को मिला जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. करीना पति सैफ के साथ व्हाइट स्विम सूट में पोज देती नजर आ रही हैं. करीना का ये अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बर्थडे एल्बम में सिर्फ कपल की तस्वीर ही नहीं थी. करीना ने अपने बेटों, तैमूर और जेह की तस्वीरें भी शेयर कीं साथ ही ड्राइव और मजेदार मिरर सेल्फी भी शेयर कीं.

45 साल की करीना ने तस्वीरों के साथ सैफ के लिए जन्मदिन का एक पर्सनल मैसेज भी लिखा. उन्होंने लिखा, "मेरे हमेशा साथ रहने वाले साथी को जन्मदिन मुबारक... तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती... इंस्टा पोस्ट की ये सभी तस्वीरें उनकी मंजूरी से ली हैं, उन्हें अच्छा लगता है जब मैं उनकी तस्वीरें पोस्ट करती हूं." सफेद स्विम सूट वाली तस्वीर में करीना और सैफ छुट्टियों के दौरान चट्टानी बैकग्राउंड के सामने एक साथ पोज देते हुए दिखे. करीना ने सफेद स्विम सूट के साथ सनग्लासेस पहने थे, जबकि सैफ ने सफेद शर्ट और लाल शॉर्ट्स पहने थे.

उन्होंने पोस्ट के लिए एक खास गाना भी चुना. करीना ने अपनी 2008 की फिल्म 'टशन' का गाना 'दिल डांस मारे' जोड़ा, जो एक सही पसंद थी क्योंकि इसी फिल्म में काम करने के दौरान दोनों का रोमांस शुरू हुआ था. इस पोस्ट ने फैन्स को उनके रिश्ते के ज्यादा प्राइवेट पहलू की झलक भी दिखाई. बिकिनी वाली तस्वीर के साथ, करीना ने अपने बच्चों के साथ बिताए पलों और छुट्टियों की आम तस्वीरों को भी शामिल किया.

फैन्स ने तस्वीरों और उनके जन्मदिन के मैसेज पर रिएक्शन दिए और कई लोगों ने करीना और सैफ की केमिस्ट्री की तारीफ की. सैफ की बहन सबा पटौदी भी कमेंट्स में जन्मदिन की बधाई देने वालों में शामिल हुईं. उन्होंने लिखा, "हैप्पीएस्ट बर्थडे भाई!! आपका दिन शानदार हो. ढेर सारा प्यार." करीना की करीबी दोस्त अमृता अरोड़ा ने कमेंट किया,"सैफूऊऊऊऊऊऊऊ," जबकि फिल्ममेकर जोया अख्तर ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे सैफ." रिया कपूर ने भी उन्हें बधाई देते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे सैफ, हम आपसे प्यार करते हैं."

सैफ और करीना की शादी

सैफ और करीना ने 16 अक्टूबर 2012 को मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. यह कपल दो बेटों, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान का माता-पिता है, और करीना अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली छुट्टियों और खास पलों की झलकियां शेयर करती रहती हैं. काम की बात करें तो सैफ अली खान जल्द ही प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे. वहीं करीना के पास मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' है, जिसमें वह पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.

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