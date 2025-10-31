करीना कपूर ने कहा- सैफ संग शादी में बस 100 मेहमान होंगे, रणधीर कपूर का यूं आया रिएक्शन, बोले- हम कपूर ही...

12 साल पहले करीना कपूर और सैफ अली खान ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी की थी, आज दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, दोनों दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं करीना और सैफ की शादी को लेकर खूब विवाद हुआ था. खुद से 10 साल बड़े सैफ के साथ शादी करने पर करीना को खूब ट्रोल भी किया गया था, वहीं उनके पैरेंट्स चाहते थे कि करीना की शादी बहुत ही लैविश अंदाज में हो, लेकिन करीना ने उनके इस प्लान को भी कैंसिल कर दिया. एक इंटरव्यू में खुद रणधीर कपूर ने इस बारे में बताया. आइए आपको दिखाते हैं ये थ्रोबैक वीडियो.

रणधीर के प्लान को करीना ने किया रिजेक्ट

इंस्टाग्राम पर tellymantraofficial नाम से बने पेज पर कपिल शर्मा शो का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में रणधीर कपूर और करिश्मा कपूर उनके साथ गपशप करते हुए नजर आ रहे हैं, इस दौरान रणधीर कपूर ने बताया कि वो करीना की शादी आलीशान तरीके से करना चाहते थे. लेकिन करीना ने कहा कि वो केवल 100 लोगों के बीच शादी करेंगी, जिस पर रणधीर ने कहा कि हम कपूर ही 350 हैं, 100 लोगों में शादी कैसे होगी. सोशल मीडिया पर रणधीर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

ऐसे हुई थी करीना और सैफ की शादी

बता दें कि करीना कपूर और सैफ अली खान ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी की थी. सैफ करीना से 10 साल बड़े हैं और पहले से शादीशुदा भी थे, ऐसे में दोनों की शादी के लिए बहुत नाटक हुए थे. करीना ने घर से भागने तक का प्लान बना लिया था. खुद 2013 में करीना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हम अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत परेशान हो गए थे, इतना ही नहीं हमने अपनी फैमिली को भी कह दिया था कि यदि हमारी शादी मीडिया का सर्कस बनी तो हम घर से भाग जाएंगे. करीना और सैफ ने कोर्ट मैरिज की और 100 लोगों के बीच अपनी शादी का रिसेप्शन किया. शादी से पहले करीना और सैफ 5 साल रिलेशनशिप में भी रहे, उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया. सैफ से पहले करीना शाहिद कपूर को भी डेट कर चुकी हैं, वहीं सैफ अली खान की पहली बीवी अमृता सिंह हैं, जिनसे उनके दो बच्चे हैं.