डिलीवरी के बाद करीना के साथ एक दिन भी नहीं रुके पति सैफ तो भाई रणबीर कपूर ने लिया पत्नी आलिया के लिए लंबी छुट्टी

हाल ही में करीना कपूर खान ने अपने पोस्टपार्टम अनुभव और पति पार्टनर सैफ अली खान से मिले सपोर्ट के बारे में बात की है. अपने टॉक शो 'व्हाट विमेन वांट' में अपने भाई रणबीर कपूर के साथ बातचीत में करीना ने बताया कि बच्चों के जन्म के बाद सैफ उनके साथ हॉस्पिटल में एक भी रात नहीं रुके. रणबीर ने बताया कि वह अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ रहने के लिए काम से ब्रेक ले लिया था. एक्टर ने कहा, उसके साथ था. मैंने डिलीवरी से दो-तीन महीने पहले काम से छुट्टी ले ली थी. मैं उसके साथ एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा."

करीना ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें "प्यारा" कहा और सैफ के साथ उनकी तुलना करते हुए बताया कि बच्चों के जन्म के बाद वह हॉस्पिटल में उनके साथ एक भी रात नहीं रुके. उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि तुम बहुत प्यारे पति हो. मेरा मतलब है, देखो. सैफ मेरे साथ हॉस्पिटल में एक भी रात नहीं रुके."

इससे पहले, करीना कपूर ने बताया था कि वह एक 'हेलिकॉप्टर मॉम' हैं, जबकि सैफ पेरेंटिंग को लेकर ज़्यादा रिलैक्स्ड अप्रोच रखते हैं. अपनी ननद सोहा अली खान के साथ अपने पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में एक्ट्रेस ने कहा, "सैफ और मैं दोनों बहुत अलग हैं क्योंकि ज़ाहिर है वह पहले भी पिता बन चुके हैं. उन्हें ज़्यादा अनुभव है.मेरा यह पहला अनुभव है जिसे मैं हर दिन महसूस कर रही हूं. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनके लिए भी यह अलग है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं. मुझे लगता है कि वह अपने चारों बच्चों के लिए एक शानदार पिता हैं. वह बहुत बहादुर, प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले हैं, हमेशा साथ रहते हैं." उन्होंने आगे कहा, "मैं ज़्यादा प्रोटेक्टिव या हेलीकॉप्टर मॉम बन जाती हूं. वह हमेशा कहते हैं 'आराम करो. तुम्हें समझना होगा और शांत रहना होगा.' मैं कभी-कभी थोड़ी हाइपर हो जाती हूं."

करीना कपूर और सैफ अली खान ने अक्टूबर 2012 में शादी की थी. इस कपल ने दिसंबर 2016 में अपने पहले बेटे तैमूर और फरवरी 2021 में दूसरे बेटे जेह का स्वागत किया.