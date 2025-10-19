करीना कपूर के प्री दीवाली सेलिब्रेशन की 9 फोटो, बेटे तैमूर-जेह की दिखेगी रेयर झलक 

दीवाली सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है. जहां हर तरफ दीवाली की सजावट से लेकर पार्टी की झलक देखने को मिल रही है. इसी बीच पटौदी फैमिली के प्री दीवाली सेलिब्रेशन की झलक देखने को मिली है, जिसमें करीना कपूर और सैफ अली खान के दोनों बेटे जेह और तैमूर अली खान की फोटो वायरल हो रही है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सैफ अली खान पर हुए चाकू हमले के बाद से करीना कपूर ने बेटे तैमूर और जेह को पैपराजी के कैमरों से दूर रखा है. वहीं सोशल मीडिया पर भी वह बेटों की तस्वीरें शेयर करने से बचती नजर आई हैं. लेकिन अब सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम ने अपने छोटे भाईयों के साथ दो रेयर तस्वीरें दीवाली के मौके पर शेयर की हैं. इसके अलावा सैफ की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भी दीवाली सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की हैं.

सोहा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ प्री दीवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं.

इसमें भाई सैफ अली खान, भाभी करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, अमृता अरोड़ा, पति कुणाल खेमू और बेटी इनाया नौमी खेमू की झलक देखने को मिल रही है.

सोहा, सैफ और अमृता अरोड़ा लाल रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रहे हैं.

जबकि बेबो सुनहरे और नीले रंग के लहंगे में बेहद स्टाइलिश दिख रही हैं. वहीं करिश्मा कपूर ब्लैक एंड वाइट ट्रेडिशनल आउटफिट में दिख रही हैं.

सोहा अली खान ने कैप्शन में लिखा, "कल रात कुछ हद तक सोने जैसी ऊर्जा (स्पार्कल्स इमोजी) #हैप्पीधनतेरस!!,"

इसके अलावा इब्राहिम अली खान ने भी बुआ के घर पर मनाए गए प्री दीवाली सेलिब्रेशन की एक फोटो शेयर की थी, जो वायरल हो रही है.

फोटो में तैमूर अली खान और जेह अली खान भाई इब्राहिम के साथ पोज देते हुए मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इस फोटो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

बता दें, धनतेरस और प्री दीवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरों से पहले, सोहा अली खानने दिवाली से पहले की अपनी स्प्रिंग क्लीनिंग को वर्कआउट का एक मजेदार वीडियो शेयर किया था.