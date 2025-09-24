विज्ञापन

करण जौहर ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर किया भावुक पोस्ट, आलिया भट्ट ने दी बधाई

मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर को फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के लिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. करण ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की.

नई दिल्ली:

मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर को फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के लिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. करण ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की. करण ने इंस्टाग्राम पर एक मोनोक्रोम वीडियो साझा करते हुए लिखा, "यह मेरे लिए तीसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मंच पर खड़े होने का मौका है और धर्मा प्रोडक्शंस के लिए चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार है. हर बार की तरह इस बार भी उत्साह और घबराहट वैसी ही है. यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत खास है, खासकर इसलिए क्योंकि यह वही श्रेणी है जो मुझे मेरी पहली फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के लिए मिली थी."

उन्होंने अपनी पूरी टीम, कास्ट, क्रू, और दर्शकों का आभार व्यक्त किया, जिनके प्यार और समर्थन ने इस फिल्म को खास बनाया. करण ने अपनी मां और बच्चों को भी समर्पित करते हुए कहा, "मैं जो कुछ भी करता हूं, वह आपको गर्व महसूस कराने के लिए है." 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीता. फिल्म की कहानी, संगीत और करण की निर्देशकीय शैली ने इसे एक यादगार प्रेम कहानी बनाया. करण ने अपनी पोस्ट में दर्शकों को धन्यवाद देते हुए कहा, "हर फिल्म की रिलीज से पहले मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन आपका प्यार मुझे हमेशा मिला है."

इस मौके पर मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने भी करण को बधाई दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर करण की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "प्रिय करण जौहर, आपको चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई. आपकी सिनेमाई दृष्टि और जुनून प्रेरणादायक है. आपकी यह शानदार यात्रा और ऊंचाइयों को छूती रहे." मनीष ने यह भी बताया कि पुरस्कार समारोह में करण ने उनके डिजाइन किए हुए इनाया कलेक्शन 2025-26 से वेलवेट बंदगला और टेक्सचर्ड ऑफ-व्हाइट शेरवानी पहनी, जिसमें वे बेहद आकर्षक लग रहे थे.

करण का यह चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी सिनेमाई प्रतिभा का सबूत है. इससे पहले उनकी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. दर्शक अब उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

