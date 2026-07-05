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ट्रोलिंग के बीच करण जौहर ने आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' को किया सपोर्ट, बोले- 'नेगेटिविटी ना फैलाएं'

करण जौहर ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म 'अल्फा' की तारीफ की. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है. उन्होंने आलिया भट्ट के बेमिसाल टैलेंट और उनके स्टारडम की तारीफ की.

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ट्रोलिंग के बीच करण जौहर ने आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' को किया सपोर्ट, बोले- 'नेगेटिविटी ना फैलाएं'
करण जौहर ने आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' को किया सपोर्ट
नई दिल्ली:

करण जौहर ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म 'अल्फा' की तारीफ की. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है. उन्होंने आलिया भट्ट के बेमिसाल टैलेंट और उनके स्टारडम की तारीफ की और बताया कि कैसे कम दर्शकों के आने की चुनौती के बावजूद 'अल्फा' ने अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने लिखा, "जब दर्शकों की कम संख्या एक चुनौती है, तब 'अल्फा' ने जबरदस्त शुरुआत की! यह कई बातें बताती है... दर्शक ऑनलाइन नेगेटिविटी से कहीं ऊपर हैं और वे ही असली योद्धा हैं..."

उन्होंने आगे कहा, "आलिया भट्ट का स्टारडम थिएटर में दर्शकों को खींचने की उनकी क्षमता और उनका बेमिसाल टैलेंट, इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता. YRF एक ऐसी फ्रेंचाइजी बना रहा है और थिएटर में बड़े पैमाने पर फिल्मी अनुभव देने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए हमें तारीफ करनी चाहिए, न कि नेगेटिविटी फैलानी चाहिए!" करण जौहर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "प्लीज आराम से रहें और इस बात का जश्न मनाएं कि सिनेमाघर फिर से जिंदा हो रहे हैं! जाकर 'अल्फा' देखें और नेगेटिव खबरें पढ़ना बंद करें!"

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'अल्फा' का पहले दिन का कलेक्शन

आलिया भट्ट की बहुप्रतीक्षित YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' आखिरकार 2 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म ने अपने ट्रेलर के रिलीज होने के समय से ही लोगों का ध्यान खींचा है और अब इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन के साथ शुरुआत की है.

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'अल्फा' ने भारत में पहले दिन 7,534 शो में 9.25 करोड़ रुपये (नेट) कमाए. वहीं, भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 11.1 करोड़ रुपये रहा. विदेशी बाजार में फिल्म ने 5 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की, जिससे पहले दिन इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 16.1 करोड़ रुपये हो गया.

'अल्फा' की पहले दिन कुल ऑक्यूपेंसी रेट 20.4 प्रतिशत रही. सुबह के शो में 9.92 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ ठीक-ठाक दर्शक दिखे, जो बाद में दोपहर में बढ़कर 17.85 प्रतिशत हो गई. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ती गई. शाम के शो में 19.69 प्रतिशत और रात के शो में सबसे ज्यादा 34.15 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

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'अल्फा' के बारे में
शिव रवैल द्वारा निर्देशित 'अल्फा' में आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-प्रधान फिल्म है. फिल्म की कास्ट में बॉबी देओल और अनिल कपूर लीड रोल में हैं. फैंस के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात यह है कि ऋतिक रोशन 'कबीर' के तौर पर एक स्पेशल अपीयरेंस दे रहे हैं. वे 'वॉर' फिल्म फ्रेंचाइजी वाले अपने मशहूर किरदार को ही दोबारा निभा रहे हैं.

फिल्म की कहानी एक ऐसी ट्रेंड हत्यारी के बारे में है, जिसे एक बागी कमांडर ने अकेले में रखकर सुपर-सोल्जर के तौर पर तैयार किया था. जब उसे अपने परिवार और छीने गए बचपन के बारे में कड़वा सच पता चलता है, तो वह कमांडर और उसके गैर-कानूनी मिलिट्री प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अपनी बिछड़ी हुई बहन के साथ मिलकर काम करती है.


 

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