राज कपूर, शशि कपूर से लेकर करिश्मा- करीना और रणबीर तक... कपूर खानदान में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ?

कपूर परिवार की पढ़ाई भी उनकी फिल्मों की तरह अलग-अलग है. किसी ने थिएटर सीखा, किसी ने डिजाइनिंग, तो किसी ने फिल्म मेकिंग. हालांकि कई कपूर स्टार्स ने कम उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी, लेकिन रिद्धिमा कपूर परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी मानी जाती हैं.

कपूर परिवार सिर्फ अभिनय और ग्लैमर के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अलग-अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी जाना जाता है. इस परिवार के सदस्यों ने सामान्य स्कूलिंग के साथ-साथ फैशन डिजाइनिंग, थिएटर और फिल्म मेकिंग जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में भी पढ़ाई की है. पृथ्वीराज कपूर से लेकर रिद्धिमा कपूर तक, हर सदस्य का पढ़ाई का सफर अलग और रोचक रहा है.

पृथ्वीराज कपूर - सबसे पहले बात करते हैं परिवार के बड़े सदस्य पृथ्वीराज कपूर की. उन्होंने अपनी पढ़ाई लायलपुर खालसा कॉलेज से शुरू की और आगे एडवर्ड्स कॉलेज, पेशावर से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की. एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी कुछ समय तक जारी रखी थी.

राज कपूर- राज कपूर, जिन्हें “हिंदी सिनेमा का शोमैन” कहा जाता है, कम उम्र में ही फिल्मों में आ गए थे. उनकी ऑफिशियल एजुकेशन लिमिटेड रही, लेकिन उन्होंने फिल्म सेट्स पर काम करते हुए डायरेक्शन और एक्टिंग की बारीकियां सीखीं. वे कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट और कैंपियन स्कूल से पढ़े थे.

शम्मी कपूर- राज कपूर के भाई शम्मी कपूर ने न्यू एरा स्कूल से पढ़ाई पूरी की और कुछ समय रुइया कॉलेज में भी पढ़े. लेकिन पृथ्वी थिएटर से जुड़ने और फिल्मों में आने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई.

शशि कपूर- शशि कपूर ने डॉन बॉस्को हाई स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई में पढ़ाई की. थिएटर और फिल्मों में उनकी गहरे इंटरेस्ट के कारण उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं चुनी.

रणधीर कपूर- अगली पीढ़ी की बात करें तो रणधीर कपूर ने देहरादून के कर्नल ब्राउन कैंब्रिज स्कूल से पढ़ाई की, हालांकि उनकी आगे की पढ़ाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है.

बबीता और नीतू कपूर- बबीता कपूर ने अपनी स्कूली पढ़ाई पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से की, जबकि नीतू कपूर ने हिल ग्रेंज हाई स्कूल, मुंबई में पढ़ाई की और कम उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया.

 रिद्धिमा कपूर- कपूर परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी मानी जाती हैं रिद्धिमा कपूर, उन्होंने लंदन की अमेरिकन इंटरकांटिनेंटल यूनिवर्सिटी से डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग में बैचलर डिग्री हासिल की और बाद में जेमोलॉजी के कोर्स भी किए.

रणबीर, करीना और करिश्मा कपूर-  रणबीर, करीना और करिश्मा कपूर ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जरूर की, लेकिन एक्टिंग करियर जल्दी शुरू करने के कारण अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए.


 

