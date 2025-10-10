अक्षय की तलवारबाजी देख दुम दबाकर भागे कपिल शर्मा, वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

कपिल शर्मा अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं और अक्सर वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू करते भी दिखते हैं, लेकिन इन दिनों कपिल का तलवारबाजी करते हुए एक वीडियो खिलाड़ी कुमार के साथ वायरल हो रहा हैं. जिसमें अक्षय कुमार की तलवार देख उनके पसीने छूट गए और वो दुम दबाकर भाग गए. आइए आपको दिखाते हैं, कपिल और अक्षय कुमार का ये मजेदार वीडियो.

जब अक्षय कुमार की तलवार देख दुम दबाकर भागे कपिल शर्मा

इंस्टाग्राम पर vikash_khiladi_82 नाम से बने पेज पर फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय का एक वीडियो शेयर किया गया हैं. दोनों एक जिम में नजर आ रहे हैं, जहां पर अक्षय कुमार एक लंबी सी तलवार लिए वर्कआउट कर रहे हैं, जिसे देखकर कपिल पूछते हैं कि क्या ये असली है? तो अक्षय कुमार कहते हैं क्या मैं नकली तलवार से प्रैक्टिस करूंगा. इसके बाद वो उन्हें खुले मैदान में आने की चुनौती देते हैं और कहते हैं कि दौड़ के आक्रमण करो, जिस पर कपिल पीछे जाते हैं और गेट खोलकर दुम दबाकर भाग जाते हैं. अक्षय कुमार भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं, सोशल मीडिया पर अक्षय और कपिल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

कपिल-अक्षय साथ में लगाते हैं कॉमेडी का तड़का

बता दें कि अक्षय कुमार लगभग हर सीजन के किसी न किसी एपिसोड में आकर कपिल शर्मा के शो में कॉमेडी का तड़का लगाते हैं, जहां पर दोनों की कॉमिक टाइमिंग फैंस को खूब पसंद आती है. वर्क फ्रंट की बात की जाए तो अक्षय कुमार हाल ही में फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आए थे और जल्द ही वो वेलकम टू द जंगल और भूत बंगला फिल्म में नजर आने वाले हैं. वहीं, कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स के शो में नजर आ रहे हैं और जल्दी उनकी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 भी बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.