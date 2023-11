डिवाइन ब्लॉकबस्टर कांतारा के प्रीक्वल की घोषणा, इस दिन आएगा 'कांतारा चैप्टर 1' का फर्स्ट लुक

फिल्म की ग्रैंड अनाउंसमेंट को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए, निर्माताओं ने इसके फर्स्ट लुक रिलीज के बारे में भी अपडेट दिया और साथ ही बताया कि ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी में "पैन-वर्ल्ड" रिलीज होगी. मेकर्स ने लिखा, अतीत की पवित्र गूंज में कदम रखें, जहां दिव्यता हर फ्रेम से जुड़ी है. अनदेखी एक झलक पाने के लिए जुड़े रहें! यह नहीं सिर्फ रोशनी है, यह एक दर्शन है. #KantaraChapter1 First Look on Nov 27th at 12:25 PM."

फिल्म कांतारा के इंटेंस क्लाइमैक्स का दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान है और ऋषभ शेट्टी के पहले कभी नहीं देखे गए अवतार ने देश को हिलाकर रख दिया था. क्लाइमेक्स से पहले के 25 मिनट के लंबे सीक्वेंस ने भारतीय सिनेमा के लिए बेंचमार्क ऊंचा कर दिया है और प्रीक्वल के आने के साथ, फिल्म से उम्मीदें आसमान पर हैं. 'कांतारा चैप्टर 1 की मुहूर्त पूजा के साथ फ्लोर्स पर जाएगी, जो 27 नवंबर को शुरू होने के लिए तैयार है. इस पीरियड ड्रामा के लिए एक बड़े और ग्रेड सेट का निर्माण किया जा रहा है, जहां अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी, निर्माता विजय किरागंदूर और दूसरे कलाकार और क्रू मौजूद रहेंगे. मुहूर्त पूजा के बाद, निर्माता दिसंबर में फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी शुरू करेंगे, और बाकी कलाकारों की घोषणा भी सही समय पर की जाएगी.