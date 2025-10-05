कांतारा चैप्टर 1 का कितना है बजट? 3 दिन में कमाए 250 करोड़, जानें पहले पार्ट का कितना था बजट और कलेक्शन

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो न सिर्फ शानदार ओपनिंग करती हैं, बल्कि अपने कंटेंट, एक्टिंग और कहानी के दम पर दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बना लेती हैं. ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों चर्चा में है 'कांतारा चैप्टर 1', जिसने रिलीज के पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें, हाउसफुल शो और सोशल मीडिया पर लगातार हो रही तारीफों ने कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म को सुपरहिट नहीं, बल्कि ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में पहुंचा दिया है. वहीं दूसरी ओर, वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने भी इसी हफ्ते सिनेमाघरों में दस्तक दी, हालांकि इसकी रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी धीमी पड़ गई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 दिनों में 250 करोड़ पार की कमाई करने वाली कांतारा चैप्टर 1 का बजट कितना है?

कांतारा चैप्टर 1 का बजट और कलेक्शन | Kantara Chapter 1 Budget and Collection

'कांतारा चैप्टर 1' की, तो फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने भारत में पहले दिन 61.85 करोड़ रुपए की जबरदस्त शुरुआत की. दूसरे दिन भले ही आंकड़ा थोड़ा गिरकर 46 करोड़ पर आ गया, लेकिन तीसरे दिन एक बार फिर उछाल आया और फिल्म ने 55 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का भारत में कुल तीन दिन का नेट कलेक्शन 162.85 करोड़ रुपए पहुंच गया. वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस धमाकेदार रहा, जिसने 3 दिनों में 250 करोड़ पार की कमाई हासिल कर ली है. इस आंकड़े से यह फिल्म इस साल की सबसे तेजी से कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई. लेकिन बताया जा रहा है कि कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दो दिनों में ही बजट की कमाई वसूल ली थी, जो कि 125 से 150 करोड़ की है.

कांतारा 2 ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

खास बात यह है कि महज तीन दिनों में ही 'कांतारा चैप्टर 1' ने अक्षय कुमार, पवन कल्याण और तेजा सज्जा जैसे सितारों की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. आंकड़ों की बात करें तो 'मिराय' ने 142.44 करोड़, 'हरि हर वीरा मल्लू' ने 116.88 करोड़, 'केसरी चैप्टर 2' ने 145.01 करोड़, 'स्काई फोर्स' ने 150.01 करोड़ और 'जॉली एलएलबी 3' ने 152.75 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन इन सबके मुकाबले 'कांतारा चैप्टर 1' न सिर्फ तेजी से 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई, बल्कि तीसरे दिन ही 200 करोड़ क्लब को पार कर गई.

कांतारा का बजट और कलेक्शन | Kantara Budget and Collection

फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने न केवल अभिनय किया है बल्कि निर्देशन की कमान भी खुद ही संभाली है. उनके साथ इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम ने भी दमदार अभिनय किया है. वहीं इस फिल्म के पहले पार्ट की बात करें तो कन्नड़ भाषा में बनीं ऋषभ शेट्टी की कातांरा ने 2022 में 14 करोड़ के बजट में 400–450 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल किया था. जबकि फिल्म का पहले दिन 6 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था, जो कि हर हफ्ते बढ़ता चला गया.

