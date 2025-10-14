विज्ञापन

कंगना रनौत का बड़ा बयान: मेरा स्ट्रगल शाहरुख खान से भी ज्यादा मुश्किल

बॉलीवुड की बेबाक और निडर अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानी बयां करते हुए खुद की तुलना शाहरुख खान से कर दी है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड की बेबाक और निडर अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानी बयां करते हुए खुद की तुलना शाहरुख खान से कर दी है. कंगना ने कहा कि उनका सफर किंग खान से कहीं ज्यादा कठिन रहा है, क्योंकि वे एक ऐसे छोटे से गांव से आती हैं, जिसका नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा. हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कंगना रनौत ने अपने फिल्मी सफर पर खुलकर बातचीत की. उन्होंने कहा, “लोग अक्सर पूछते हैं कि मुझे इतनी सफलता कैसे मिली? सच यह है कि मेरा सफर किसी भी स्थापित सितारे से ज्यादा मुश्किल था. मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव भांबला से हूं. वहां से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था.”

कंगना ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेहद संघर्षों के बीच की थी. घर से भागकर उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में ‘गैंगस्टर' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद ‘फैशन', ‘राज 2', ‘तनु वेड्स मनु' और ‘क्वीन' जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. चार बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी कंगना ने कहा कि उनकी सफलता का राज उनकी ईमानदारी और मेहनत है.अपनी बात रखते हुए कंगना ने कहा, “शाहरुख खान का भी सफर प्रेरणादायक रहा है, लेकिन उनका बैकग्राउंड मुझसे अलग था. वे दिल्ली के थे, उनके पिता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे और मां मजिस्ट्रेट थीं. जबकि मैं एक आम परिवार से आती हूं, जहां फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी.”

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपने दम पर पहचान बनाई. “लोग मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैंने हमेशा सच्चाई से काम किया है,” कंगना ने मुस्कुराते हुए कहा. कंगना रनौत आज सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि राजनीति और समाज में अपनी सशक्त आवाज के लिए भी जानी जाती हैं.
 

