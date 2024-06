मंडी लोकसभा सीट से आगे चल रहीं कंगना रनौत का आया रिएक्शन, बोलीं- किसी और को अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर...

हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के नतीजों का रुझान आना शुरू हो गया है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर सेलेब्स का भी रिएक्शन सामने आ रहा है. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह घर के मंदिर में पूजा करती हुई नजर आ रही हैं. इसके अलावा उन्होंने अपनी जीत की ओर बढ़ते कदमों पर बयान भी दिया है. दरअसल, चुनाव आयोग के ताजा रुझानों के अनुसार, वह 30,254 वोटों से आगे चल रही हैं. हालांकि अभी मतगणना जारी है.

एक्ट्रेस ने कहा, "...मंडी ने बेटियों के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया है. जहां तक ​​मेरे मुंबई जाने का सवाल है, यह (हिमाचल प्रदेश) मेरी 'जन्मभूमि' है और मैं यहां लोगों की सेवा करना जारी रखूंगी... इसलिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. शायद, किसी और को अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर यहां से जाना होगा. मैं कहीं नहीं जा रहा हूं."

वीडियो में कंगना रनौत पिंक साड़ी पहने हुए पूजा करते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो पर फैंस रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं. इसी बीच उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अगर मंडी से जीत हासिल करती हैं तो वह बॉलीवुड की दुनिया को अलविदा कह देंगी.

#WATCH | Himachal Pradesh: BJP candidate from Mandi and actor Kangana Ranaut offers prayers at her residence.



As per the latest ECI trends, she is leading from the seat by a margin of 30,254 votes. Counting is underway.