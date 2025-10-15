शाहरुख खान से किस मामले में आगे हैं कंगना रनौत, एक्ट्रेस बोलीं- वो दिल्ली के रहने वाले, मैं गांव की...

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी नेता कंगना रनौत ने अपने सफर की तुलना शाहरुख खान की जर्नी से की है. कंगना का दावा है कि उनके संघर्ष शाहरुख खान से "कशिन" थे. दिल्ली में एक पीएचडीसीसीआई कार्यक्रम में बोलते हुए, कंगना ने कहा, "मुझे इतनी सफलता क्यों मिली? शायद कोई और नहीं है जो गांव से आया और मुख्यधारा में ऐसी सफलता हासिल की. ​​आप शाहरुख खान के बारे में बात करते हैं - वे दिल्ली से हैं, कॉन्वेंट से पढ़े-लिखे हैं. मैं एक ऐसे गांव से थी जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा - भामला."

बता दें कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं. उनका परिवार बेहद ही साधारण था और फिल्मी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था. वहीं कंगना की आंखों में ग्लैमर वर्ल्ड में चमकने के सपने थे. उन्होंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ा और 19 साल की उम्र में गैंगस्टर (2006) से डेब्यू किया. कंगना की लास्ट रिलीज की बात करें तो आखिरी बार उन्हें इमरजेंसी में देखा गया था. अब वह हॉलीवुड हॉरर बेस्ड बी द एविल में नजर आएंगी.

शाहरुख खान: दिल्ली से मुंबई और टीवी से फिल्मों का सफर

बॉलीवुड के किंग, किंग खान यानी शाहरुख की बात करें तो सभी जानते हैं कि वे दिल्ली से पले-बढ़े हैं. पहले उन्होंने टीवी में मौका मिला. छोटे पर्दे पर उन्होंने फौजी, सर्कस जैसे यादगार शो किए जब फिल्मों का रुख किया तो भी किस्मत से साथ दिया और वह आगे बढ़ते ही गए. आज किंग खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार हैं.

फिल्मों की बात करें तो हाल में उन्हें जवान और पठान जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों में देखा गया. अब जल्द वह अपनी बेटी सुहाना खान के साथ किंग में नजर आने वाले हैं.



