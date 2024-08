तस्वीर में दिख रहा बच्चा अब फिल्मों में दिखता है ऐसा, 1100 करोड़ की फिल्म के लिए बदला पूरा लुक तो कर दिए रोंगटे खड़े

हिंदी फिल्म हों या फिर साउथ इंडियन मूवीज जब भी ये बात होगी कि देश के बेस्ट एक्टर्स कौन कौन से हैं. तब इस बच्चे का जिक्र जरूर आएगा. जो ऐसा एक्टर बना जिसने वर्सेटाइल होने की हर हद को पार कर दिया है. अपने लुक के साथ जितने हो सकते थे उतने एक्सपेरिमेंट्स किए. कभी बोना बने तो कभी कम उम्र में ही बूढ़े बने. एक्सपेरिमेंट्स का ये सिलसिला उस दौर से चल रहा है जब फिल्मों में वीएफएक्स को ज्यादा जगह नहीं मिली थी. लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की बात हो, रोमांटिक रोल्स करना हो या फिर एक्शन किरदार अदा करना हो. ये एक्टर हमेशा ही लाजवाब साबित हुआ है. बचपन के मासूम लुक्स से लेकर फिल्मों में किलर लुक अपनाने वाला ये एक्टर है कमल हासन.

इन लुक्स से चौंकाया

कमल हासन ने एक या दो नहीं ऐसी कई फिल्में की हैं जिसमें उन्होंने अपने लुक से चौंकाया है. दशावतारम मूवी में वो दस अलग अलग लुक में दिखाई दे. अनबे सिवम नाम की फिल्म में वो गीक किस्म के लुक में दिखे. जो एक्सीडेंट के बाद बदल जाता है. इस लिस्ट में इंडियन को भुलाया नहीं जा सकता है. जिसमें वो ओल्ड लुक में दिखाई दिए. चाची 420 मूवी की बात भी कर ही ली जाए. जिसमें वो महिला के गेटअप में दिखे. जिसे उन्होंने बहुत ग्रेसफुली निभाया. फिल्म अप्पू राजा में वो बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के बोने बने.

#VINTAGEVISTAS Adapted by Javar Seetharaman from Nobody's Child, AVM's Kalathur Kannamma (12th Aug. 1960) featuring Gemini Ganesh & Savithri in the lead roles was the debut vehicle of Kamal Hassan (age-6!) who won the President's Gold Medal Award! pic.twitter.com/sYpOF1m4tu