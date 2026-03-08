विज्ञापन
कमल हासन ने ट्रंप को दिया करारा जवाब, ट्वीट कर बोले- अपने काम से काम रखो, पढ़ें क्या है मामला

राज्यसभा सांसद और मक्कल नीधि मैयम के नेता कमल हासन ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पोस्ट किया, "डियर मिस्टर प्रेजिडेंट, हम भारत के लोग एक आजाद और संप्रभु राष्ट्र के हैं. हम अब दूर के विदेशी तटों से आदेश नहीं लेते."

नई दिल्ली:

एक्टर-राजनेता कमल हासन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत किसी दूसरे देश से आदेश नहीं लेता. यह बयान तब आया जब अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन ने भारत को रूसी तेल खरीदने की ‘इजाजत' दी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण  वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है. राज्यसभा सांसद और मक्कल नीधि मैयम के नेता कमल हासन ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पोस्ट किया, “डियर मिस्टर प्रेजिडेंट, हम भारत के लोग एक आजाद और संप्रभु राष्ट्र के हैं. हम अब दूर के विदेशी तटों से आदेश नहीं लेते. कृपया अपने काम से काम रखें.”

उन्होंने आगे कहा, “संप्रभु राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सम्मान ही स्थायी वैश्विक शांति की एकमात्र नींव है. हम आपके देश और उसके लोगों को शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.” अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जो ट्रंप के सहयोगी हैं, ने फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है. 

उन्होंने बताया, “भारतीय बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं. हमने उन्हें इस गिरावट में प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद करने को कहा था. उन्होंने ऐसा किया. वे अमेरिका से तेल खरीदने वाले थे. लेकिन वैश्विक स्तर पर तेल की अस्थायी कमी को कम करने के लिए हमने उन्हें रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है.”

ट्रंप से बेसेंट के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “अगर कुछ ऐसा होता तो मैं दबाव कम करने के लिए ऐसा करता. मुझे लगता है कि तेल का दबाव बहुत है. हमारे पास बहुत तेल है. हमारे देश में जबरदस्त मात्रा है और बाहर भी बहुत तेल उपलब्ध है. यह जल्दी ठीक हो जाएगा.”

भारतीय सरकार ने कहा है कि संघर्ष के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित है. “होर्मुज मार्ग पर बढ़ते तनाव के बावजूद, भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है. भारत ने कच्चे तेल के स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 40 देशों तक बढ़ाया है, जिससे कई वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित होते हैं. राष्ट्रीय हित में, भारत जहां से सबसे प्रतिस्पर्धी और सस्ते दरों पर तेल उपलब्ध होता है, वहां से खरीदता है.” केंद्र ने कहा. अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि भारत कभी रूसी तेल खरीदने के लिए किसी देश की अनुमति पर निर्भर नहीं रहा.

