रिलीज के बाद Kalki 2898 AD को बड़ा झटका, फिर सकता है प्रभास और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म पर पानी

प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में प्रभास से ज्यादा फैंस अमिताभ बच्चन को पसंद कर रहे हैं. कल्कि 2898 एडी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसा फैंस ने लंबे समय तक इंतजार किया है. इतना ही नहीं प्रभास और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म का बजट भी अच्छा खासा है. कल्कि 2898 एडी का बजट 600 करोड़ के आसपास है और डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस फिल्म को बनाने में अच्छा-खासा समय भी दिया है.

लेकिन अब कल्कि 2898 एडी के मेकर्स की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कथित तौर पर कल्कि 2898 एडी एचडी प्रिंट में ऑनलाइन लीक हो गई है. दरअसल रिलीज के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कल्कि 2898 एडी के क्लिप से भर गए, और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि पूरी फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई. सोशल मीडिया और अलग-अलग वेबसाइटों पर अवैध लिंक तेजी से फैल गए, जिससे कई लोग बिना पैसा खर्च किए फिल्म देख रहे हैं.

