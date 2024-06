ना छुट्टी, ऊपर से टी20 वर्ल्ड कप सेमी फाइनल, फिर भी दुनियाभर में कल्कि 2898एडी ने ली धुआंधर ओपनिंग, ये है कमाई का असली आंकड़ा

Kalki 2898 AD Worldwide Collection Day 1: प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और दिशा पाटनी के साथ साथ दुलकर सलमान, एसएस राजामौली, विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर के कैमियो वाली फिल्म कल्कि 2898एडी 27 जून को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अभी तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा था कि भारत में कल्कि ने 95 करोड़ की कमाई अपने नाम की है. लेकिन अब ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के रियल आंकड़ों की जानकारी दे दी है, जो फैंस को हैरान कर सकती है.

तरण आदर्श ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, नॉन हॉलीडे, मिड वीक रिलीज और इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का टी20 वर्ल्ड कप 2024 सेमी फाइनल मैच होने के बावजूद, कल्कि 2898एडी ने फैंटास्टिक शुरूआत करते हुए 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है. केवल हिंदी वर्जन के साथ.

⭐️ Non-holiday.

⭐️ Midweek release [Thu].

⭐️ #INDvsENG2024 semi-final match.

Yet, #Kalki2898AD embarks on a FANTASTIC START across the board... BIGGEST OPENER OF 2024 - #Hindi version only.



East. West. North. And, of course, South - #Kalki2898AD wave grips the nation... Best… pic.twitter.com/EGO32MnDhC