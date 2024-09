देवरा ने तीन दिन में कमाए 300 करोड़, जानें जूनियर एनटीआर की फिल्म बजट वसूल पाई या नहीं

जूनियर एनटीआर (Junior NTR) की फिल्म देवरा (Devara) रिलीज होते ही हर जगह छा गई है. इस फिल्म को हर कोई बहुत पसंद कर रहा है. जूनियर एनटीआर के साथ इस फिल्म में विलेन के किरदार में सैफ अली खान नजर आए हैं. फिल्म को रिलीज हुए तीन दिन ही हुए हैं और इसने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. आइए आपको बताते हैं फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा है. लंबे समय के बाद जूनियर एनटीआर की कोई सोलो फिल्म आई है. देवरा के रिव्यू मिक्स आए हैं.

देवरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने देवरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी दी है. रमेश बाला ने सोशल मीडिया पर बताया कि फिल्म ने देवरा ने वर्ल्डवाइड 304 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. देवरा ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 172 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. दूसरे दिन ये कमाई 243 करोड़ हो गई थी और अब तीसरे दिन में फिल्म 300 करोड़ के पार पहुंच गई है. देवरा ने रिलीज होते ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. लंबे समय से सिनेमाघरों पर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 लगी हुई थी. अब इस फिल्म को भी देवरा ने साइड कर दिया है.

A Bloodbath of Box Office records trembling with breathless mayhem#Devara 𝟑 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝𝐰𝐢𝐝𝐞 𝐆𝐁𝐎𝐂 𝟑𝟎𝟒 𝐂𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬+

&

Ends the First Weekend on a staggering scale



Man of Masses @tarak9999 #KoratalaSiva #SaifAliKhan #JanhviKapoor @anirudhofficial pic.twitter.com/dlHvDiUIUP