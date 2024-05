जूही चावला की बेटी जान्हवी ने केकेआर की आईपीएल जीत पर शेयर की मां संग ट्रॉफी के साथ खूबसूरत तस्वीर

इसके अलावा एक फोटो सामने आई थी, जिसमें शाहरुख खान के साथ जूही चावला, जाह्नवी मेहता और पूजा डडलानी साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.

Celebrating victory with smiles and cheers! King Khan's KhanDaan, Pooja Dadlani, Ananya Pandey, Shanaya Kapoor, Juhi Chawla, Jay Mehta, and KKR's mentor, the man, the myth, Gautam Gambhir – the ultimate dream team! 💜🏆@iamsrk @KKRiders @KKRUniverse #ShahRukhKhan #KKR… pic.twitter.com/eTVWzAjHUq