Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 1: दो जॉली की बॉक्स ऑफिस पर धूम, ओपनिंग डे पर वसूले इतने करोड़

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर मचअवेटेड कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है, जिसे दर्शकों की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली थी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का आंकड़ा कुछ और ही कह रहा है. दरअसल, जॉली एलएलबी 3 ने उम्मीद से अच्छी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई हासिल की है. वहीं फिल्म का बजट 75 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसके चलते उम्मीद है कि पहले वीकेंड पर फिल्म बजट की कमाई वसूल लेगी.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन जॉली एलएलबी 3 ने 12.50 करोड़ की कमाई हासिल की है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 15 से 20 करोड़ तक पहुंचा है.

फिल्म की बात करें तो जॉली एलएलबी 3 की कहानी मुख्य रूप से किसानों के संघर्ष और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई पर केंद्रित है. फिल्म में सामाजिक संदेश की कड़ी को ध्यान में रखते हुए, दर्शकों ने इसे एक प्रयास माना जो समाज की कुछ बड़ी समस्याओं को उजागर करता है. जहां एक तरफ फिल्म की कहानी और अभिनय की तारीफ हुई, दूसरी ओर फिल्म की लंबाई और धीमी कहानी को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आईं.

गौरतलब है कि 'जॉली एलएलबी' साल 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला नजर आए थे. इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए. इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए थे. वहीं तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों नजर आ रहे हैं. जबकि सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.