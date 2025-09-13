विज्ञापन

जॉली एलएलबी 3 में इस एक्टर ने बिना स्क्रिप्ट के निभाया रोल? ट्रेलर लॉन्च पर बोले- यह बिल्कुल गलत...

अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की फिल्म जॉली एलएलबी 3 19 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है, इसके ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर जब जज का रोल निभाने वाले सौरभ शुक्ला से बिना स्क्रिप्ट के रोल करने पर सवाल पूछा गया, तो...

बिना स्क्रिप्ट के कैरेक्टर प्ले करने के रयूमर्स पर सौरभ शुक्ला ने कहा
नई दिल्ली:

जॉली एलएलबी के दो सक्सेसफुल पार्ट के बाद अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है, जिसमें जौली मिश्रा और जौली त्यागी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, जो दर्शकों को पसंद आ रही है और सोचने पर मजबूर भी कर रही है. ये फिल्म 19 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड है. हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर जब फिल्म के एक्टर सौरभ शुक्ला से बिना स्क्रिप्ट के रोल करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया आइए आपको बताते हैं.

क्या बिना स्क्रिप्ट के रोल करते हैं सौरभ शुक्ला

जौली एलएलबी 3 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब सौरभ शुक्ला से पूछा गया कि उन्होंने जज त्रिपाठी का रोल बिना स्क्रिप्ट के किया है क्या? तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत धारणा है कि बिना स्क्रिप्ट के यह रोल किया गया. स्क्रिप्ट में मेरा इनपुट है, लेकिन बिना स्क्रिप्ट के ये नहीं हुआ है. इसकी स्क्रिप्ट सुभाष कपूर ने लिखी हैं. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया बिना स्क्रिप्ट के अफवाहें उड़ता है, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी हुई है. हालांकि, इसमें मोडिफिकेशन और वैल्यू ऐड सौरभ शुक्ला की तरफ से किया गया हैं.

फिल्म में बढ़ेगी जज त्रिपाठी की मुश्किलें

बता दें कि जौली एलएलबी के जज त्रिपाठी यानी कि सौरभ शुक्ला इस बार बुरे फंसने वाले हैं. दरअसल, उन्हें डबल चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत में दो-दो जौली नजर आएंगे. इसके अलावा हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कॉमेडी, ड्रामा और इमोशन का बेहतरीन कांबिनेशन पेश करेगी. इस फिल्म में कोर्ट रूम की मजेदार लड़ाई, चालाकियां और इमोशंस देखने को मिलेंगे. तो अगर आप भी जौली एलएलबी 3 बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, तो आपको 19 सितंबर 2025 तक का इंतजार करना होगा.

