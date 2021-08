जाह्नवी कपूर का लेटेस्ट फोटोशूट हुआ वायरल, रेड ड्रेस में शानदार एक्सप्रेशंस देती नजर आईं एक्ट्रेस...देखें Photos

फैन्स के यूं आए रिएक्शन

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है 'sweet as cherry wine'. उनके इस फोटोशूट पर फैन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Looking so pretty', तो दूसरे ने लिखा है 'And shine like Sunshine'. वहीं उनके इस पोस्ट पर अब तक 226 हजार लाइक और 2583 कमेंट आ चुके हैं.

जाह्नवी की आने वाली फिल्में

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor Films) के काम की बात करें तो, जाह्नवी ने ईशान खट्टर के साथ फिल्म 'धड़क' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसी के साथ हालही में उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'रूही' रिलीज हुई थी. अब जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) जल्द ही 'दोस्ताना 2' और 'गुड लक जेरी' में नजर आने वाली हैं.