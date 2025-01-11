विज्ञापन
'शोले' भी हुई पस्त, 'दंगल', RRR और 'पुष्पा 2' का भी निकला दम, जितेंद्र की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का आज तक नहीं टूटा ये रिकॉर्ड

जितेंद्र की इस फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे शोले दंगल, आरआरआर और पुष्पा 2 जैसी फिल्में भी नहीं तोड़ पाई हैं. क्या है वह रिकॉर्ड आप भी जानिए.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के शानदार एक्टर रहे जितेंद्र (Jeetendra) का भी अपना अलग स्वैग था. जितेंद्र अपने डांस से बहुत पॉपुलर हुए हैं. जितेंद्र की एक्टिंग और उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ कम नहीं थी. राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से अलग जितेंद्र की फिल्मों का क्रेज अलग ही हुआ करता था. जितेंद्र  की फिल्में ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सराही गई है. जितेंद्र की 70 के दशक में आई फिल्म का डंका चीन में भी बजा था और देश में इस फिल्म ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था. बता दें, जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत बॉडी डबल से की थी, लेकिन देखते ही देखते  जितेंद्र ने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना ली.

जितेंद्र की फिल्मी करियर

जितेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर और कई अन्य रोल में तीन दशक तक राज किया. कई सुपरहिट फिल्में दी तो कई मल्टीस्टारर हिट फिल्मों में भी नजर आए. aजितेंद्र हिंदी सिनेमा में जीतू के नाम से मशहूर रहे हैं, लेकिन इनका असली नाम रवि कपूर है. अलग दिखने के लिए उन्होंने अपना स्क्रीन नाम जितेंद्र रख लिया था. जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर फिल्में जयाप्रदा और रेखा के साथ की हैं. जितेंद्र की हिट फिल्मों में फर्ज, आशा, मेरी आवाज सुनो, तोहफा, धर्मवीर और जानी दुश्मन शामिल हैं. वहीं, साल 1971 में रिलीज हुई जितेंद्र की इस फिल्म ने चीन में भी धमाका कर दिया था.

आखिर कौन सी है यह फिल्म?

दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिल्म कारवां की, जिसमें  जितेंद्र के साथ दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख नजर आई थीं. फिल्म कारवां जितेंद्र के फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई. गौरतलब है कि चीन में फिल्म कारवां ने धमाका मचा दिया था. जहां हिंदी सिनेमा की शानदार फिल्म शोले के वर्ल्डवाइड 25 करोड़ टिकट बिके थे, वहीं, जितेंद्र की कारवां ने 30 करोड़ टिकट सेल किये थे. वहीं, आज के जमाने की सुपरहिट फिल्में दंगल, आरआरआर और पुष्पा 2 भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. इसके बाद जितेंद्र की और भी कई फिल्में हिट हुईं. आईएमडीबी की मानें तो  जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में 200 से ज्यादा फिल्में की है, जिसमें 121 में उन्हें बतौर लीड एक्टर देखा गया है.

