आपके सिर पर तो बाल हैं ही नहीं, आपके बेटे के भी उड़ा जाएंगे... रिपोर्टर के इस सवाल पर राकेश रोशन ने दिया ये जवाब

एक इंटरव्यू के दौरान जब रिपोर्टर ने राकेश रोशन के बालों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा.

राकेश रोशन के गंजेपन पर रिपोर्टर ने किया था ऐसा भद्दा सवाल
नई दिल्ली:

फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें अपने कम बालों के लिए या गंजेपन के लिए अक्सर ट्रोल किया जाता है. हालांकि सिर पर बाल ना होना कभी उनके करियर के आड़े नहीं आया. एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था सिनेमा जगत के जानेमाने डायरेक्टर और एक्टर राकेश रोशन के साथ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रिपोर्टर ने उनके गंजेपन का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती ही बंद हो गई. कुछ साल पहले ‘कोई मिल गया' के 20 साल पूरे होने पर राकेश रोशन और ऋतिक रोशन ने पिंकविला को इंटरव्यू दिया.

आपकी तरह आपके बेटे के भी बाल उड़ गए तो?

इस इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म और करियर से जुड़ी कई बातें कीं. तभी ऋतिक ने कहा कि 'किसी भी रोल के लिए मैं अपने बालों पर बहुत ध्यान देता हूं. मेरे बाल ठीक हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है.' इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राकेश अपने बालों वाला किस्सा बताते हैं. डायरेक्टर कहते हैं, ‘दिल्ली में हुआ था, मुझसे पूछा गया कि राकेश जी आपके सिर पर तो बाल हैं ही नहीं, आपके बेटे के भी उड़ा जाएंगे तो वो क्या करेगा, मैंने बोला आपके सिर पर बाल हैं आपने क्या किया? लकीरें बालों में नहीं होती हैं, लकीरें बालों के नीचे होती हैं.'

जबरदस्त हिट हुई थी ‘कोई मिल गया'

साल 2003 में आई ‘कोई मिल गया' को रिलीज हुए 22 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने साल बाद भी फिल्म की कहानी, ऋतिक की एक्टिंग और इसका एक जादुई किरदार ‘जादू' लोगों की बीच अक्सर चर्चा में रहते हैं. फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश रोशन ही थे. 'कोई मिल गया' की कहानी ऐसी थी जिसे उस दौर में न लोगों ने कभी देखा था, ना किसी ने ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोचा था कि दूसरी दुनिया से एक 'जादू' इंसानों की दुनिया में आएगा और कैसे वो ऋतिक की जिंदगी बदल देगा. फिल्म में ऋतिक के अलावा प्रीति जिंटा और रेखा भी लीड रोल में थे.

