जीतेंद्र और तुषार कपूर के घर हुई नोटों की बारीश, जानें बाप-बेटे ने कैसे कमाए 559 करोड़ रुपये

बॉलीवुड सितारे फिल्मों के अलावा अपनी अन्य चीजों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. फिर चाहे उनका लाइफस्टाइल को या फिर आलीशान प्रॉपर्टी. इस बीच जीतेंद्र और तुषार कपूर को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है. बाप-बेटे की यह जोड़ी पूरे 559 करोड़ रुपये की मालिक बन गई है. जीतेंद्र और तुषार कपूर को यह मोटा पैसा अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कमाया है. जीतेंद्र और उनके बेटे तुषार कपूर ने मुंबई के उपनगर में अपनी एक बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी जापान की टेलीकॉम और डेटा सेंटर कंपनी एनटीटी ग्रुप को 559 करोड़ रुपये में बेच दी है. यह डील काफी चर्चा में है.

कब हुआ सौदा

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक, यह सौदा 9 जनवरी को रजिस्टर हुआ. जीतेंद्र की कंपनी पैंथियन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और तुषार की कंपनी तुषार इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर यह बिक्री की. खरीदार कंपनी एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स है, जो जापान की एनटीटी ग्रुप की एक शाखा है. यह प्रॉपर्टी मुंबई के चांदिवली इलाके में बालाजी आईटी पार्क में स्थित है. इसमें एक ग्राउंड प्लस 10 मंजिला इमारत (डीसी-10) शामिल है, जिसमें डेटा सेंटर चल रहा है. इसके अलावा एक अलग चार मंजिला डीजल जनरेटर बिल्डिंग भी है. कुल क्षेत्रफल 30,195 वर्ग मीटर (यानी लगभग 3.25 लाख वर्ग फुट) से ज्यादा है. यह जगह आईटी और डेटा सेंटर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है.

कितना दिया मेट्रो सेस

रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्क्वेयर यार्ड्स ने यह जानकारी शेयर की है. बता दें कि 2024 के सरकारी नियम के अनुसार इस डील पर कोई स्टांप ड्यूटी नहीं लगी, सिर्फ मेट्रो सेस के रूप में 5.59 लाख रुपये चुकाए गए हैं. यह कपूर परिवार की एनटीटी के साथ दूसरी बड़ी डील है. इससे पहले मई 2025 में भी उन्होंने इसी बालाजी आईटी पार्क से जुड़ी प्रॉपर्टी 855 करोड़ रुपये में इसी कंपनी को बेची थी. जीतेंद्र, जो 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स के प्रमोटर भी हैं. उनकी बेटी एकता कपूर टीवी और फिल्म प्रोडक्शन में मशहूर हैं, जबकि तुषार कपूर भी एक्टर और प्रोड्यूसर हैं.