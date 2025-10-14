‘जया’ की 10वें सबरंग फिल्म अवार्ड में धूम, रत्नाकर कुमार बने बेस्ट निर्माता, माही श्रीवास्तव बेस्ट एक्ट्रेस

देर रात्रि मुंबई में आयोजित रंगारंग 10वें सबरंग भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह 2025-26 में निर्माता रत्नाकर कुमार की फिल्म ‘जया' ने इस बार धूम मचा दी है. नारी सशक्तिकरण पर आधारित उनकी इस सामाजिक फिल्म को चार प्रमुख अवार्ड्स से नवाजा गया - बेस्ट फिल्म, बेस्ट प्रोड्यूसर (रत्नाकर कुमार), बेस्ट एक्ट्रेस (माही श्रीवास्तव) और बेस्ट स्पोर्टिंग रोल मेल (दयाशंकर पांडे). जबकि इस फिल्म के पीआरओ रंजन सिन्हा को ओवर ऑल पब्लिक रिलेशन में लगातार बेहतर करने के लिए फिर से बेस्ट पीआरओ का अवॉर्ड मिला.

आपको बता दें कि सबरंग 2025-26 में इस बार बस एक ही नाम छाया रहा- ‘जया'. फिल्म ‘जया' नारी सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की भूमिका को दर्शाने वाली एक सशक्त फिल्म है. इसकी कहानी और प्रस्तुति ने दर्शकों के दिलों को छू लिया. इस फिल्म के निर्माता रत्नाकर कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि “‘जया' इन सभी अवार्ड्स की हकदार है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मेकिंग दोनों ही लाजवाब हैं.” उन्होंने टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरी यूनिट के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि हम फिल्म को क्राफ्ट के तौर पर बनाते हैं और साथ ही ये भी ध्यान रखते हैं कि यह लोगों का भरपूर मनोरंजन भी करे.

‘जया' की लीड एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया. उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया. अवार्ड मिलने के बाद माही ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करते हुए लिखा कि यह सम्मान उनके लिए बेहद खास है और उन्होंने निर्देशक व निर्माता रत्नाकर कुमार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि मैं इसका क्रेडिट फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ अपने दर्शकों को देना चाहूंगी, जिनकी वजह से हमें एप्रीसिएशन मिलता है. साथ ही विश्वास दिलाती हूं कि अवार्ड के रूप में ये जो जिम्मेदारी मिली है, उसका निर्वहन करूं और आने वाले समय में और भी अच्छी फिल्में लेकर आऊं.

मुंबई में हुए इस समारोह में भोजपुरी सिनेमा के तमाम दिग्गज सितारों ने शिरकत की. मेगा स्टार व सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. वहीं जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दूबे, यश कुमार मिश्रा, मनोज सिंह टाइगर, फिल्म निर्माता रत्नाकर कुमार, और जनसंपर्क अधिकारी रंजन सिन्हा सहित कई नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को भव्य बना दिया.



गौरतलब है कि विगत दस वर्षों से आयोजित हो रहा सबरंग भोजपुरी फिल्म अवार्ड अब भोजपुरी सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित मंच बन चुका है. हर वर्ष इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होती हैं. इस बार ‘जया' की सफलता ने साबित कर दिया कि यदि कहानी दमदार हो और निर्माण ईमानदारी से किया जाए, तो भोजपुरी सिनेमा भी किसी से पीछे नहीं.