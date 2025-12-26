विज्ञापन

जया प्रदा का फूटा बांग्लादेश हिंसा पर गुस्सा, दीपू चंद्र दास की हत्या पर कहा- इंसानियत को शर्मसार कर दिया

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर एक्ट्रेस जया प्रदा ने सवाल किया कि हम कब तक चुप रहेंगे?

Read Time: 3 mins
Share
जया प्रदा का फूटा बांग्लादेश हिंसा पर गुस्सा, दीपू चंद्र दास की हत्या पर कहा- इंसानियत को शर्मसार कर दिया
जया प्रदा ने बांग्लादेश में हुई हिंसा पर गुस्सा जाहिर किया
नई दिल्ली:

बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग में फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास की हत्या ने देश-विदेश को झकझोर दिया है. एक ओर इस मामले को लेकर भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड हस्तियों ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है. एक्ट्रेस जया प्रदा ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या पर गुस्सा और दुख दोनों जाहिर करते हुए वीडियो पोस्ट किया है. वे कहती हैं, "आज मैं बहुत दुखी हूं और मेरा कलेजा फट रहा है. किसी इंसान के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे हो सकती है? बांग्लादेश में भीड़ ने एक हिंदू भाई, दीपू चंद्र दास, को मिलकर मार डाला गया, सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि पेड़ में बांधकर आग लगा दी. ये घटना सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं, बल्कि सनातन और हिंदू धर्म पर प्रहार है. बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हमारी बहनों के साथ दुर्व्यहार किया जा रहा है. हम कब तक चुप रहेंगे?"

इससे पहले गुरुवार देर रात एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने भी बांग्लादेश में हुई हिंसा को नरसंहार बताया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, “बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो बर्बरता है, ये नरसंहार है. अगर आपको घटना को देखकर गुस्सा नहीं आता है, तो आने वाले समय में यही पाखंड हमें तबाह कर देगा. हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली घटनाओं को देखकर रोते रहेंगे, जबकि हमारे ही अपने भाई-बहन जलाकर मार दिए जाएंगे.”

उन्होंने इंसानियत को ही सच्चा धर्म बताया. साथ ही लोगों को इंसानियत याद रखने की अपील की. दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बीते बुधवार को भी बांग्लादेश में एक और हिंदू शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. राजबाड़ी जिले के होसेनडांगा गांव में भीड़ ने जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी में सामने आया कि गांव के ही एक घर में सम्राट जबरन पैसों की वसूली करने पहुंचा था, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर उसे मार-मार कर मौत के घाट उतार दिया. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jaya Prada, Bangladesh Violence, Dipu Chandra Das, Dipu Chandra Das Murder
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com