मुझे धर्मेंद्र पसंद हैं..., जया ने अमिताभ बच्चन के सामने किया था हीमैन के लिए अपने प्यार की इजहार, बिग बी का ऐसा था रिएक्शन

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में से एक थे. यही कारण था कि उन पर मीना कुमारी, रेखा, आशा पारेख, हेमा मालिनी और जया बच्चन समेत कई एक्ट्रेस का क्रश था. धर्मेंद्र को देखने के बाद एक्ट्रेस नर्वस हो जाया करती थीं. इतना ही नहीं जया ने तो अपने स्टार हसबैंड अमिताभ बच्चन के मुंह पर ही कह दिया था कि वह धर्मेंद्र को पसंद करती हैं. एक बार अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में आमिर खान ने भी उनसे ऐसा सवाल पूछ लिया था, जिस पर अमिताभ बच्चन ने ऐसा जवाब दिया था, जिसे सुनने के बाद कोई भी शॉक्ड हो सकता है.



धर्मेंद्र पर मरती थीं जया बच्चन



केबीसी की हॉट सीट पर बैठे आमिर खान ने अमिताभ बच्चन से पूछा था, 'जब जया जी शूटिंग पर जाती थी, तो वो ऐसा कौन सा हीरो था, जिनका नाम सुनकर आपको तकलीफ होती थी? इस पर अमिताभ बच्चन ने साफ-साफ कहा था, 'कभी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि उन्हें धर्मेंद्र बहुत पसंद हैं.'. बता दें, जया ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में यहां तक कह दिया था कि वह फिल्म शोले में बसंती का रोल करना चाहती थीं, क्योंकि उन्हें धर्मेंद्र बहुत पसंद थे. जया ने जब पहली बार धर्मेंद्र को देखा था वह बहुत नर्वस थीं. जया ने धर्मेंद्र को ग्रीक गॉड तक कह दिया था और यह सब बातें जया ने शो में उनके साथ आईं को-स्टार हेमा मालिनी के सामने ही बोली थीं.



धर्मेंद्र ने रचा ली हेमा मालिनी से शादी



फिल्म शोले 1975 में रिलीज हुई थी. फिल्म में जया अपने हसबैंड अमिताभ के अपोजिट थी और फिल्म में धर्मेंद्र-हेमा की मजेदार जोड़ी दिखी थी. अमिताभ बच्चन और जया की शादी साल 1973 में हो चुकी थी. वहीं, शोले के बाद पांच साल बाद साल 1980 में धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी रचा ली थी. आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं हैं. बीती 24 नवंबर को लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था. धर्मेंद्र अपने पीछे एक बहुत बड़ा संपन्न परिवार छोड़कर चले गए हैं. धर्मेंद्र के जाने से पूरे देश में शोक की लहर है और उनके चाहने वालों की आंखे अभी तक नम है.