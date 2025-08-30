विज्ञापन

पैपराजी से प्यार से मिलीं जया बच्चन, वीडियो देख फैंस भी रह गए हैरान, एक्ट्रेस बोलीं- जब मैं तैयार होती हूं...

इन दिनों जया बच्चन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह फोटो खिंचवाने के लिए राजी होती हुई नजर आईं और हंसती-मुस्कुराती हुई दिखीं.

Read Time: 2 mins
Share
पैपराजी से प्यार से मिलीं जया बच्चन, वीडियो देख फैंस भी रह गए हैरान, एक्ट्रेस बोलीं- जब मैं तैयार होती हूं...
जाया बच्चन का वीडियो हुआ वायरल
नई दिल्ली:

जया बच्चन (Jaya Bachchan) की ज्यादातर वीडियो सोशल मीडिया पर भड़कने वाली होती है. खासकर उस समय जब पैपराजी उनकी तस्वीर लेती है या कोई फैन उनके साथ फोटो खिंचवाता है. लेकिन इन दिनों जया बच्चन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह फोटो खिंचवाने के लिए राजी होती हुई नजर आईं और हंसती-मुस्कुराती हुई दिखीं. यकीनन जया बच्चन का ये अंदाज आपको काफी पसंद आएगा. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

पैपराजी से प्यार से मिलीं जया बच्चन 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जया बच्चन बड़े प्यार से फोटो खिंचवा रही है और पैपराजी को बताया कि किस समय वह फोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं रहती है. उन्होंने पैपराजी से कहा- "जब मैं तैयार नहीं होती और आप चोरी-छिपे फोटो लेते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी मैं जिस इवेंट में आई हूं और पूरी तरह से तैयार हूं, तो मुझे फोटो खिंचवाने में कोई परेशानी नहीं है. लेकिन आप आराम से फोटो ले सकते".
 

बता दें, पैपराजी के साथ वह काफी अच्छे से बात करती हुई नजर आई. वहीं जब जया बात कर रही थीं, उस समय एक पैपराजी ने अपने साथी को इनफॉर्मल चैट रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए बोला, इस पर जया ने इशारा करते हुए कहा, जब मैं तैयार होती हूं, तब ठीक है, लेकिन जब मैं तैयार नहीं होती हूं और आप लोग फोटो लेते हो तो फिर थोड़ी परेशानी होती है.

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर जया बच्चन के हंसते- मुस्कुराते वीडियो को देखकर लोगों ने खूब तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा लग रहा है, जैसे सदियों बाद जया बच्चन को हंसते हुए देखा हो', दूसरे यूजर ने लिखा, ' हम तो भूल गए थे कि जया बच्चन हंसती भी है', तीसरे यूजर ने लिखा, 'आज लगता है मैडम अच्छे मूड में है'. बता दें, धड़ाके से वायरल हुए जया बच्चन के इस वीडियो को लाखों की संख्या में व्यूज मिल चुके हैं.




 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jaya Bachchan, Jaya Bachchan Viral Video, Jaya Bachchan Smiling, Jaya Bachchan Paparazzi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com